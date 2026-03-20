Sheinbaum anuncia el envío de dos barcos más de ayuda humanitaria para Cuba

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro). - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita a Quintana Roo, anunció la salida de dos barcos más de ayuda humanitaria a Cuba que zarparán en las siguientes horas de los puertos de Veracruz y Yucalpetén, Yucatán.

Además, adelantó que buscarán apoyar con combustibles a la isla sin afectar a México, pese a las restricciones que ha impuesto Donald Trump.

La primera embarcación pertenece a la Secretaría de Marina Armada de México, inminente a zarpar en las siguientes horas. Se unirá a las labores solidarias con el pueblo cubano que iniciaron desde el pasado mes.

El segundo barco, de matrícula civil, se encuentra fondeado en el puerto de Yucalpetén, cerca de Progreso, Yucatán, donde se le están dando facilidades para zarpar de inmediato.

“En este momento Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles, entonces nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria, de hecho hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte gobierno de México que brinda tanto apoyo que hemos desarrollado el gobierno en especie, como de la solidaridad del pueblo mexicano que se ha llevado a Veracruz y que va a partir en un barco de la Secretaría Marina y vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba”, dijo Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación de Yucatán, en el puerto de Yucalpetén se encuentra fondeada la embarcación “Maguro” con 26 toneladas de ayuda humanitaria, que forma parte del convoy Nuestra América que tenía previsto zarpar desde el jueves; sin embargo, su situación administrativa ha postergado su salida.

La presidenta anunció lo anterior durante la denominada Conferencia del Pueblo ofrecida este viernes en las instalaciones militares ubicadas en la zona continental de Isla Mujeres, al norte de Cancún.

La jefa del ejecutivo arribó desde el jueves a esta entidad para recibir al presidente de la República Federal de Alemania Frank Walter- Steinmeier, en una visita de Estado de cooperación bilateral.

Además, la mandataria encabezó la inauguración de la 89 Convención Bancaria que se celebra en Cancún. Su gira por Quintana Roo concluye este viernes con una visita a la zona maya.