Tras reclamos por consulta de revocación en "Plan B", Mier se reúne con cúpula del PT en el Senado

El coordinador de la Jucopo en el Senado, Ignacio Mier, con el integrante de la dirigencia nacional del PT, Benjamín Robles, y los senadores Giovanna Bañuelos, Alberto Anaya y Alejandro González Yáñez. Foto: Facebook: Ignacio Mier Velazco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de las fricciones entre el PT y Morena por el “Plan B”, sobre todo por el artículo que busca empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier se reunió con los líderes del partido petista de la Cámara alta.

En sus redes sociales, el senador morenista subió una foto con la senadora petista Giovanna Bañuelos, los senadores Alberto Anaya y Alejandro González Yáñez, así como con el integrante de la dirigencia nacional, Benjamín Robles.

“Siempre es grato tener la oportunidad de reunirme con nuestros amigos y aliados en esta lucha por la transformación y el bienestar de nuestro país”, escribió.

El jueves 19, el senador petista Alejandro González Yáñez, en entrevista con medios, afirmó que todavía no pueden fijar una postura del “Plan B” hasta que se precise la redacción de la propuesta de reforma respecto al planteamiento de revocación de mandato.

“Nosotros no podemos fijar una emisión del voto si antes no tenemos una opinión definitiva sobre la propuesta. Lo que están proponiendo que se precisen las redacciones, porque reitero, en una parte se habla de dos a tres años, ahí se debe precisar si son dos o tres, y en otra parte se habla de tres a cuatro años, y ahí se debe precisar si son tres o cuatro”, detalló.