UNAM lanza Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial ante riesgos del algoritmo en las aulas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (IA), un órgano instaurado en respuesta a la evolución tecnológica y a los riesgos que plantea para la integridad académica y el desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones.

La IA se ha consolidado como la tecnología de adopción más rápida en la historia humana. En México, el 66% de los usuarios conectados a internet ya integran la IA en su cotidianidad, y de ellos, un 77% la utiliza específicamente para fines educativos, de acuerdo con la UNAM.

Ante este panorama, el Consejo -apoyado por el Comité Académico Interdisciplinario- buscará mantenerse a la vanguardia en la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en un marco de responsabilidad ética y visión social.

La generación bajo el algoritmo: desafíos del entorno digital

La implementación universitaria ocurre mientras la Generación Z se sumerge cada vez más en el algoritmo. Un informe del Centro de Investigaciones Pew advirtió que comprender el contexto tecnológico en el que se desenvuelven estos jóvenes, es una "urgencia social".

Por su parte, la empresa de análisis Gallup reveló que alrededor del 79% de los adolescentes y jóvenes de esta generación utilizan plataformas como ChatGPT, y casi la mitad lo hace de manera semanal. Para ellos, la IA no es un complemento, sino el entorno mismo donde aprenden, socializan e incluso evalúan la realidad.

Sin embargo, expertos advirtieron que, para la Generación Z, la frontera entre información, opinión y entretenimiento es cada vez más difusa. Al depender de redes sociales para informarse, donde predominan algoritmos que priorizan la viralidad sobre la verificación, el periodismo profesional y la credibilidad democrática se ven amenazados.

A esto se suma una crisis de salud mental, donde el 48% de los adolescentes considera que las redes sociales tienen un efecto negativo en las personas de su edad, un incremento significativo respecto al 32% registrado en 2022.

La alerta académica ante la atrofia cerebral

Pilar Durán, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha señalado que el "mal uso" de la IA está provocando una disminución en la actividad cerebral, lo que se traduce en una pérdida de pensamiento crítico y de la curiosidad básica por el conocimiento.

De acuerdo con la experta, los usuarios dependientes de herramientas como ChatGPT muestran un menor procesamiento cognoscitivo, por lo que les cuesta más trabajo razonar, tomar decisiones y generar ideación crítica. Así, al delegar procesos básicos a las máquinas -como la resolución de problemas matemáticos simples o la redacción de textos-, se pierde la "profundidad conceptual".

Durán también destacó un fenómeno preocupante: la disminución de la escritura a mano, la cual actúa como un catalizador neurobiológico para el aprendizaje profundo, frente a una escritura digital que solo busca la eficiencia comunicativa.

Esta situación se ve agravada por las secuelas de la pandemia de Covid-19. El aprendizaje remoto consolidó un modelo de "pantallas múltiples" que ha acortado los lapsos de concentración y ha provocado que los estudiantes retengan menos información que antes.

Sin embargo, pese a los riesgos, la IA también se presenta como una herramienta de democratización y eficiencia. Plataformas de aprendizaje global como Coursera han integrado servicios de ChatGPT para ofrecer una enseñanza personalizada.

Con más de 7.5 millones de usuarios en México, la plataforma ha lanzado innovaciones como Coursera Coach, un asistente virtual que resume videoclases y ofrece retroalimentación inmediata, y Skill Tracks, que diseña rutas de aprendizaje basadas en datos específicos de empleabilidad.

Marni Baker, directora de Contenido de Coursera, defendió esta integración como una necesidad pedagógica frente a un avance tecnológico "imparable". Para la compañía, la IA permite escalar la educación a millones que no tienen acceso a sistemas formales, siempre que se mantengan medidas de integridad académica para detectar plagios y validar el conocimiento real. Coursera aseguró haber establecido principios éticos para proteger la propiedad intelectual y garantizar que la tecnología sea una solución.

Hacia un uso ético y humanista

El reto que enfrenta el nuevo Consejo Coordinador de la UNAM es, por lo tanto, equilibrar la balanza. Mientras la IA funciona como un "multiplicador de productividad", no debe sustituir la autoría ni el esfuerzo intelectual humano.

En reiteradas ocasiones, la academia ha indicado que la clave reside en la alfabetización digital. Mientras los no nativos digitales deben aprender a usar estas herramientas, los nativos -Millennials y Generación Z- tienen el desafío de entrenar el uso ético de la IA, para mantener las conexiones neuronales vitales.

La creación de este Consejo es una apuesta por una vanguardia pedagógica que responda a las demandas contemporáneas, “garantizando que el progreso técnico respete siempre la dignidad humana y la equidad”, subrayó la UNAM.