Video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional: ¿fue real?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El pasado jueves 19 de marzo se viralizó un video que mostraba a una mujer presuntamente tomando el sol con las piernas descubiertas desde un ventanal del Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

El material, captado supuestamente desde la plancha del Zócalo, fue difundido inicialmente por Vampipe, creador de contenido y humorista político mexicano. El clip fue editado con fragmentos de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, correspondiente al 2 de marzo, cuando ella mencionó haber presenciado el concierto de Shakira desde el interior del recinto.

¿Quién era la mujer tomando el Sol en la ventana de Palacio Nacional?



¿Sería que ya agarró gusto a estar escondida espiando desde la ventana? pic.twitter.com/doRrhhXeai — vampipe ? (@vampipe) March 19, 2026

La respuesta en redes sociales

Tras la publicación del video, figuras públicas e internautas comenzaron a cuestionar el respeto a los monumentos históricos y el uso de la sede del Poder Ejecutivo Federal, cuya importancia radica, además, en albergar historia desde la época azteca, exhibir murales de Diego Rivera, ser símbolo de la soberanía nacional, así como el escenario de ceremonias cívicas.

La actriz y presentadora Laisha Wilkins ironizó sobre el hecho publicando en X fotografías del clip junto al comentario: “hola ke asi? Aki, tomando el sol en Palacio”.

El debate escaló rápidamente en redes sociales, donde usuarios siguieron interrogando sobre los protocolos de seguridad y los límites en la residencia presidencial. Por su parte, fuentes oficiales no emitieron comentarios al respecto, pese a las múltiples solicitudes de información sobre la identidad de la mujer o las circunstancias del supuesto hecho.

Verifican 71% de Inteligencia Artificial (IA)

Horas más tarde, la narrativa de Vampipe fue cuestionada tras la intervención de Infodemia MX, una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano, dedicada a combatir las noticias falsas.

A través de un análisis digital, Infodemia MX determinó que el clip es un deepfake (video, imagen o audio manipulado mediante IA para que parezca real).

“El video que circula en redes sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”, aseguró el organismo del SPR en su informe.

?Falso que una mujer "tomó el sol" en Palacio Nacional



?El video que circula en redes sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA… pic.twitter.com/BOF8LAoB4R — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 19, 2026

Vampipe responde con un nuevo ángulo

Ante el veredicto y las dudas de los internautas, Vampipe se mantuvo firme y defendió la veracidad del material compartido. En un intento por desacreditar el análisis de Infodemia MX y sostener la autenticidad de su denuncia, el creador de contenido publicó otro video tomado desde un ángulo diferente.

Este material lo acompañó con el mensaje: ¿Se les fue el internet a @jenarovillamil @infodemiaMex? Dijeron que era IA, aquí hay otro video distinto que prueba que fue real. ¿Ya no lo van a analizar? Etiqueten a quienes decían que era falso, para que vengan a explicar”.

¿Se les fue el internet a @jenarovillamil e @infodemiaMex?



Dijeron que era IA, aquí hay otro video distinto que prueba que fue real. ¿Ya no lo van a analizar?



Etiqueten a quienes decían que era falso, para que vengan a explicar. https://t.co/awkOSDThwH — vampipe ? (@vampipe) March 20, 2026

Hasta el momento, el SPR no ha respondido a las últimas publicaciones de Vampipe, aunque el dilema continúa en redes sociales.

Mientras algunos usuarios en X comparten opiniones relacionadas con un posible deepfake, otros aseguran que el video es real, y que "infodemia descalifica muchos contenidos por motivos ideológicos, no técnicos”.