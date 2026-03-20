Vinculan a proceso al exboxeador Erik "N" por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tijuana informó que el expugilista Erik “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, según señaló el medio de comunicación La Afición.

De acuerdo al portal web ya mencionado, “el proceso judicial tuvo retrasos luego de que la audiencia inicial fue cancelada en al menos cuatro ocasiones, en algunos casos sin notificación previa a la víctima sobre los cambios”. Y agregó que “la FGE solicitó al juez, como medidas cautelares, que Erik ´N´ no se acerque ni establezca ningún tipo de contacto o molestia hacia la víctima, lo cual fue aprobado. Además, dio un plazo de cuatro meses a la Fiscalía para el cierre de la investigación complementaria”.

En julio de 2025, una trabajadora de la Secretaría del Bienestar, de la cual el exboxeador estaba al frente, lo denunció por abuso sexual. La víctima relató que el 4 de julio de ese año, mientras se encontraba trabajando, el exfuncionario la llamó a su oficina y al entrar éste cerró la puerta para después cuestionarla acerca de asuntos laborales y después la atacó para forzarla a tener relaciones sexuales.

El medio de comunicación “Zeta Tijuana” obtuvo la denuncia formal y la compartió en su portal web:

“Mi superior directo es ERIK ´N´´ y mi superior inmediato STEPHANIE VAZQUEZ ZAMORA. El día viernes 04 de julio de 2025, a las 14:00 horas, me encontraba laborando en el segundo piso de las instalaciones de palacio municipal. Mientras hacía mi trabajo, el secretario de bienestar, ERIK ISAAC MORALES ELVIRA, entró al lugar donde me encontraba y me llamó que fuera hacia su oficina, al entrar a su oficina, ERIK cerró la puerta de su oficina. Me dijo que me sentara y yo me senté y me mencionó que debía hacerlo colaborador en sus redes sociales como figura pública y su página oficial como secretario del Bienestar para que la página de la Secretaría del Bienestar tuviera mayor alcance, sacó su celular para mostrarme las redes sociales y comenzó a acercarse a mí y tomarme del brazo, por lo que sentí incomodidad. Me pare e intenté salir del lugar. Cuando me dirigí a la puerta, él fue hacia la puerta y le puso seguro e inmediatamente me tomó a la fuerza de los brazos con fuerza y comenzó a utilizar un lenguaje obsceno hacia mi persona diciéndome ‘me encantas’, ‘mamacita’, ‘chiquita, dame un beso’.

“Comenzó a besarme en la cara y a jalarme el cabello, yo le decía que por favor no lo hiciera, pero él continuaba haciéndolo y cada vez me apretaba más con sus manos mis brazos. Besó mi boca a la fuerza y pegó su cuerpo al mío, tocó mis glúteos y comenzó a mover su cuerpo y estrellarme contra la pared frente a frente. Metió su lengua en mi oreja y con una de sus manos me abrió a la fuerza mi boca de una forma grotesca y metió su lengua. En ese momento también metió su pierna entre las mías, su pene estaba erecto y estaba poniéndolo en mi vagina, después me volteó mi cuerpo de espaldas y comenzó a besar mi cuello. Yo le seguía diciendo que por favor se detuviera, que no lo hiciera, pero él no se detenía.

“Él es boxeador y tuve miedo que fuera a golpearme, es robusto y más alto que yo, por lo que aprovechó y lo hizo a la fuerza, teniéndome contra mi voluntad. Alguien toco la puerta de su oficina, él esperó un momento, abrió la puerta y aproveché para salir en ese momento. Sentí mucho miedo y entré en un estado de shock, no le dije a nadie, no sabía qué hacer, yo tenía miedo de contar esto que pasó, pero le conté a mis padres y ellos me dijeron que me apoyarían en esto y por eso fue que me animé a venir a levantar mi denuncia en contra de esta persona”.