Viuda de la tragedia en Dos Bocas: el incendio “ocurrió dentro de la refinería”

VILLAHERMOSA, Tab (Proceso).– El incendio en el que murieron cinco personas en Dos Bocas “ocurrió dentro de la refinería Olmeca” y no en el exterior de sus instalaciones, como sostiene Pemex, asegura Esmeralda Cano Solís, viuda de Fernando Arias de la Cruz, uno de los trabajadores fallecidos.

Ayer jueves, cerca de las 13:30 horas, Esmeralda fue contactada por dos funcionarios de la gerencia de Responsabilidad Social de Pemex, Miguel Ángel Herrera Palomeque y Alan Palacios, quienes le ofrecieron gestionar un empleo para ella o para algún familiar, pero no en la paraestatal, sino en alguna de las compañías externas que trabajan para la empresa pública del Estado. Ella rechazó esa oferta.

En entrevista telefónica con Proceso, Esmeralda contó que su esposo fungía como supervisor de la empresa SIPPSA (compañía que cubrió los gastos funerarios), que presta servicios de seguridad a Pemex.

Contó que el martes 17 de marzo por la mañana Fernando conducía un vehículo en el que trasladaba a personal para el cambio de turno cuando se registró la explosión e instantes después el incendio.

Afirmó que las cuatro personas que viajaban en la unidad murieron en el lugar, dentro del complejo, y no en una vialidad externa, como reportó la petrolera.

La versión contradice lo informado por Pemex, que aseguró en un comunicado que el siniestro ocurrió en una vialidad aledaña y que no hubo daños en la infraestructura de la refinería.

El comunicado de Pemex.

Esmeralda dijo que esperará los dictámenes oficiales para que las autoridades determinen qué ocurrió la mañana del martes.

En ese incendio en Dos Bocas murieron Fernando Arias de la Cruz, supervisor, y Ezequiel Ramírez, ambos del ejido Tierra y Libertad; Diana Cecilia Gómez Jiménez, del ejido Libertad, y Yuliana Ronquillo, del ejido La Lucha, las tres últimas trabajadoras de la empresa de seguridad SIPPSA.

También falleció Lorena Medina, originaria de Minatitlán, Veracruz, quien se desempeñaba como trabajadora de Pemex.

Las víctimas fueron sepultadas por familiares y amigos en sus comunidades de origen, mientras que el cuerpo de Lorena Medina fue enviado a Veracruz.

Fernando fue sepultado el miércoles a las 17 horas en el ejido Tierra y Libertad, que pertenece al municipio de Cunduacán, a 26 kilómetros al Poniente de la capital tabasqueña.

Tenía 50 años y dejó a un hijo único de 23 años.

La familia Cano Arias. Foto: Foto: Especial/Redes sociales

Investigación “en el interior” de la refinería

La noche del miércoles la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inció una investigación sobre la tragedia, y precisó que se trató de “un incendio registrado al interior de una refinería ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco”.

Policías federales ministeriales se presentaron en el lugar para realizar una inspección, realizar entrevistas a testigos y recabar videos de cámaras de seguridad.

“De igual forma, se dio intervención a peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), expertos en las materias de criminalística de campo, fotografía forense, incendios y explosiones, así como mecánica y eléctrica”, informó la instancia en un comunicado.