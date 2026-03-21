Diputados reciben ley para fomentar inversión privada en infraestructura y reforma al Código Fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Cámara de Diputados recibió por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum dos iniciativas: la primera es referente a Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la segunda, reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

La primera iniciativa Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar que busca la inversión privada se integra como un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado.

Esto para regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional.

La segunda iniciativa que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación busca asegurar a la Secretaría de Hacienda Pública el cobro de los créditos fiscales determinados y, por otro lado, preservar el derecho de la persona contribuyente a acceder a los medios de defensa en condiciones de efectividad real.