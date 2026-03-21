Estado mexicano miente al CED-ONU sobre acciones de búsqueda: acusa colectivo Madres en Lucha

Buscadoras del colectivo Madres en lucha por tu regreso a casa en la zona sur de Sinaloa, el 31 de enero de 2026 . Foto: Madres en lucha por tu regreso a casa A.C.

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa de Sinaloa denunció que el Estado mexicano “miente” al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) sobre las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

Reynalda Pulido Chavira, integrante de Madres en Lucha, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, explicó que en el informe que presentó el Estado mexicano al CED, el pasado 17 de febrero, relacionado con la Acción Urgente 2212/2026, en la que se solicita información sobre la desaparición de una persona de sexo masculino ocurrida un año antes, el 18 de febrero de 2025, se afirmó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) realizó 64 operativos para intentar localizar a la víctima, sin que hasta la fecha ni la familia ni el colectivo que solicitó la acción urgente tengan noticia de que se llevaron a cabo.

En entrevista, Reynalda Pulido, madre de Javier Ernesto Vélez Pulido, desaparecido el 8 de diciembre de 2020, contó que su colectivo ha solicitado 10 Acciones Urgentes al CED, entre ellas la clasificada AU2212/2026, sobre una persona de sexo masculino desaparecido en Concordia, Sinaloa.

“Lo que pasa que este muchacho desapareció en las inmediaciones de Concordia, y nosotros como asociación ya le habíamos solicitado tanto a la Comisión Nacional (de Búsqueda) como a la Comisión de Búsqueda del Estado que se hicieran los trámites pertinentes para la búsqueda. “Entonces resultó que la comisionada de búsqueda (estatal, Karina Márquez Calderón) nos dijo a nosotros que con sus capacidades ella no podía coordinar esa búsqueda y que no podía realizarla. Eso fue el año pasado, donde se tuvo una reunión con los familiares y la comisionada”, apuntó Pulido

La buscadora resaltó que, ante la inacción del Estado, Madres en Lucha pidió al CED una Acción Urgente, a través de la cual el organismo de la ONU solicitó información al Estado mexicano el 15 de enero de 2026, que, en su respuesta, presentada el 17 de febrero pasado, transmitió la información de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.

“En la respuesta dicen a la ONU que sí, que sí lo hicieron búsquedas y que hicieron sesenta y cuatro operativos. Entonces yo le comento a la familia y le pregunto en qué momento se hicieron los sesenta y cuatro operativos, que búsqueda generalizada, cuando la familia fue la que aportó la información correcta para la búsqueda del muchacho. “Tengo la duda ¿Dónde, dónde están esas sesenta y cuatro acciones que hicieron? Cuando ni a la familia le avisaron ni al colectivo”, cuestionó Reynalda.

En el documento de respuesta al CED, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se refiere a la desaparición de la persona de sexo masculino, quien el 18 de febrero de 2025 tuvo la última conversación telefónica con sus familiares para indicarles que se encontraba “cerca de La Concordia, en Mazatlán, Sinaloa”, para después no volver a saber de él, “a pesar de sus búsquedas, denuncias y averiguaciones con las autoridades”.

Tras señalar que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas abrió el expediente de búsqueda CEBPSIN-RZS-0074/2025, al que se integró el Folio Único de Búsqueda 1C1D33F25-E2CB-4838-A633-5871B4F5287, se afirmó que “se realizaron 64 acciones de búsqueda generalizada en territorio estatal, orientadas a la identificación de puntos que positivos que pudieran contribuir a la localización de personas registradas en situación de no localización dentro de territorio sinaloense”.

De acuerdo con el documento, el 21 de febrero de 2025 la Comisión estatal efectuó” acciones de rastreo remoto a través de solicitudes de información a diversas autoridades primarias, informadoras y trasmisoras de los tres órdenes de gobierno, en los ámbitos de salud, seguridad, relaciones exteriores y control de adicciones quienes manifestaron no contar con registros ni resultados”.

Según lo reportado por la Comisión estatal, como parte de las acciones de búsqueda de la víctima se realizaron actividades de “visibilización” para lo cual se acudió a tres puntos de Mazatlán, el Centro Comercial Plaza Acaya, el Hospital General y el Centro comercial Plaza Galerías.

“Si bien las acciones anteriormente descritas se han realizado de manera continua y conforme al marco normativo aplicable, a la fecha no se han obtenido resultados favorables respecto a la localización de la persona buscada”, destacó el Estado mexicano en su respuesta, en la que también transmitió las consideraciones de la Secretaría General de Gobierno del estado de Sinaloa.

“Con base en lo anterior, la Secretaría General de Gobierno del estado de Sinaloa, considera haber cumplido con lo concerniente a la realización de la búsqueda exhaustiva y desahogo de diligencias efectivas para esclarecer los hechos”, se indicó, tras agregar que “se tiene comunicación y coordinación permanente” entre la comisión estatal y la CNB.

En el documento se pide a la CED que se considere “atenida la solicitud de información del Comité respecto de la Acción Urgente 2212/2026”.

Sobre esta respuesta, Reynalda Pulido reprochó que el gobierno de Rubén Rocha Moya ha mostrado un desdén por las Acciones Urgentes del CED, tanto que cuando se solicitó información sobre la desaparición de su hijo, el mandatario le comentó que “en algunas ocasiones la ONU también mentía”.

Reynalda Pulido insistió en que no hay antecedentes de que, en la búsqueda de la víctima relacionada con la Acción Urgente, se hayan realizado 64 acciones de búsqueda, por alguna de las comisiones, estatal o federal.

“Como colectivo exijo que me digan dónde están esas 64 actividades y en qué se gastó el recurso (para realizarlas) porque resulta que aquí la que está buscando los cuerpos de toda la ‘guerra’ (desatada entre Mayos y Chapitos) he sido yo, y con recursos propios, no con la comisión, mucho menos con los de la Secretaría de Derechos Humanos de gobierno, que es la encargada de contestar esas situaciones”.

Reynalda Pulido explicó que, desde el año pasado, antes de que un comando armado se llevara a diez mineros de Concordia, el colectivo Madres en Lucha ya había ubicado la zona de El Verde como un sitio de desapariciones, y donde fueron ubicados al menos siete cuerpos de los diez mineros desaparecidos el 23 de enero pasado. Ninguna autoridad hizo caso a su denuncia

“Hace un año nosotras le dijimos a la comisionada estatal de las fosas de El Verde, y la comisionada de búsqueda nos ignoró por completo, dijo que no estaba en sus facultades”, sostuvo Reynalda Pulido.

La activista advirtió que informará al CED que “es falso que se hayan realizado 64 acciones de búsqueda” para tratar de localizar a la víctima de la acción urgente AU2212/2026.

“A nosotras, Madres en Lucha, la Comisión Estatal sólo nos está acompañando en una acción de búsqueda a la semana, cuando nosotras hacemos seis con nuestros propios recursos, por eso exigimos que nos expliquen, por escrito, cómo es que realizaron 64 acciones de búsqueda para tratar de localizar a una persona, no es posible que le echen mentiras a la ONU”, puntualizó Reynalda Pulido.