Buscadoras encuentran cuerpo sin vida en aguas negras del Canal La Compañía

l canal de la Compañía forma parte de la red de desagüe en el Valle de México. . Foto: Cuartoscuro

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex. (apro).- Madres y padres buscadores integrantes de La Colectiva Feminista Ehécatl localizaron el cuerpo de un hombre identificado como Antonio “N” en aguas del canal La Compañía, a la altura del puente de Bordo de Xochiaca, en los límites entre Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Antonio “N”, de 29 años de edad, había sido reportado como desaparecido el 13 de marzo pasado, y fue visto con vida, por última ocasión, en la colonia Benito Juárez, también zona limítrofe de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Familiares del joven desaparecido solicitaron el apoyo de la colectiva feminista encabezada por Carmen Zamora para emprender la búsqueda. Finalmente, la tarde del pasado viernes encontraron un cuerpo con sus características sobre las aguas negras del canal La Compañía.

El rescate del cuerpo se retrasó y complicó, debido a que personal de Protección Civil y Bomberos de Nezahualcóyotl nunca llegó para auxiliar con los trabajos.

Al final, el cuerpo fue remolcado, con ayuda de una varilla metálica, por un elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien apoyado por personal de la dependencia, de la Policía Estatal y de la Comisión Nacional de Búsqueda, finalmente logró sacarlo a la superficie.

El hombre, que aún portaba la ropa y los tenis rojos con que salió de casa el día que se extravió, fue reconocido, entre sollozos, por una familiar que acompañaba la búsqueda.

Después, el cuerpo fue trasladado al área de Servicios Periciales para las diligencias correspondientes.

Apenas el pasado 06 de marzo, en este mismo canal, a la altura del municipio de Chimalhuacán, integrantes de la colectiva Ehécatl localizaron flotando el cuerpo de un hombre.

Luego, entre el 11 y el 13, hallaron diversas partes que se presume pertenecían a un mismo cuerpo, el de un hombre identificado por sus familiares como Ángel “N”, pero en el Canal de Cartagena, en los límites de las colonias Golondrinas y Luis Donaldo Colosio en el municipio de Ecatepec.

Carmen Zamora pidió a las autoridades instrumentar vigilancia en las zonas aledañas a los canales La Compañía y Cartagena que, desde su punto de vista, se han convertido en “fosas clandestinas en aguas residuales”. Ambos afluentes cruzan diversos municipios mexiquenses conurbados con la Ciudad de México (CDMX).