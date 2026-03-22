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Que México ahora esté catalogado como “autocracia electoral” no implica el fin de los comicios ni del sistema democrático formal, pero sí señala una degradación en su funcionamiento. Cada vez más países presentan debilidades en sus instituciones, advierte el reporte del instituto sueco.
La presidenta Sheinbaum ha enfrentado bloqueos legislativos, desobediencia de aliados y movilizaciones de la CNTE que ya la llevaron a retirar una iniciativa. Aunque niega derrotas, las tensiones con Morena, PVEM y PT evidencian divisiones con el Legislativo.
La reforma impulsada por Sheinbaum modifica la medición del gasto corriente para excluir sueldos de maestros, médicos y policías, así como programas sociales. El analista Mario Di Costanzo advierte que el cambio busca ocultar el verdadero déficit fiscal y endeudamiento nacional.