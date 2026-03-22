Sheinbaum presume que México es “el país más democrático del mundo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al insistir en que los “conservadores del país” buscan desequilibrar el Estado de Derecho, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es “actualmente el país más democrático del mundo”.

Durante la entrega de reconocimiento a mujeres traductoras de lenguas indígenas, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la mandataria federal defendió que México reúne actualmente las condiciones necesarias para ser considerado una democracia plena.

Como principal argumento, puso como ejemplo la reciente elección de integrantes de la Suprema Corte.

“Somos el país más democrático y se enojan los conservadores. En ningún país del mundo se elige a la Suprema Corte. Hay otras dos cosas que nos caracterizan: el humanismo y la igualdad sustantiva de las mujeres”, señaló.

La declaración se da en paralelo a la publicación más reciente del estudio global sobre democracia elaborado por el Instituto V-Dem, uno de los referentes internacionales más importantes y que evalúa a los países a partir de más de 600 indicadores.

En su edición 2026, el informe ubica a México por debajo de países como India, Perú, Hungría, Serbia y Senegal en términos de calidad democrática.

El documento sostiene que desde hace dos años el país dejó de ser considerado una democracia electoral para pasar a la categoría de “autocracia electoral”. E identifica como causantes los cambios impulsados al Poder Judicial.

“Un caso singular de autocratización impulsada por la izquierda durante la ‘tercera ola’ política. El giro autocrático se produjo tras la elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador. Morena controla actualmente el Poder Ejecutivo y tiene mayoría en el Poder Legislativo. Además, impulsó una reforma para introducir elecciones generales para el Poder Judicial politizando así los tribunales”, se expone en el reporte difundido esta semana.