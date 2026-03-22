Sheinbaum reconoce a indígenas por traducir la cartilla de derechos de las mujeres a 67 lenguas

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el papel de las mujeres traductoras indígenas en el país. Foto: Presidencia

Sheinbaum reconoce a traductoras indígenas por llevar la cartilla de derechos de las mujeres a 67 lenguas

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el papel de las mujeres traductoras indígenas en el país, ya que su trabajo permitió llevar a más comunidades la cartilla de los derechos de las mujeres.

Durante su visita a Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la mandataria señaló que estas especialistas lingüísticas tuvieron el principal “papel” en la traducción de la cartilla de los derechos de las mujeres.

Este es un documento oficial de promoción presentado en marzo de 2025 y diseñado para difundir los derechos que tiene cada mujer, entre ellos el acceso a la salud, a la educación y a una vida libre de violencia.

La relevancia de ese esfuerzo, planteó Sheinbaum, radica en que se llevaron ideas y derechos a situaciones culturales y lingüísticas distintas al español, sin perder su significado.

Hoy reconocemos en la traducción de la cartilla de las mujeres 67 lenguas con 69 variedades. Fue complejo buscar a todas las mujeres que hablan cada una de las lenguas para poder traducir, pero además traducir no es nada más letra por letra, se traduce un concepto”, dijo.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, señaló que a partir de este proceso de traducción de la cartilla, las mujeres traductoras indígenas se han ubicado como las principales promotoras de los derechos femeninos en sus comunidades.

“Son las principales promotoras de derechos (...) han conquistado espacios que les han sido negados”, dijo.