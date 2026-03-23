A 32 años del asesinato de Colosio, el PRI conmemora su legado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) honró este 23 de marzo el legado del excandidato a la presidencia de la República, quien fue atacado con dos disparos al finalizar un mitin político en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, encabezó la ceremonia de conmemoración, realizada frente al busto a Colosio en Polanco, Ciudad de México.

“Hoy, en el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, en el PRI lo recordamos con orgullo y con responsabilidad. Su legado nos compromete a ser una oposición firme, con carácter, que da la cara y que no se dobla”, publicó Moreno en X, junto a una serie de fotografías del evento, donde se observan múltiples ofrendas florales.

“Los priistas sabemos lo que significa construir instituciones y darle rumbo al país. ¡Su legado vive en las causas del PRI y en la defensa de México!”, añadió el presidente del CEN.

Hoy, en el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, en el PRI lo recordamos con orgullo y con responsabilidad.



Su legado nos compromete a ser una oposición firme, con carácter, que da la cara y que no se dobla. Los priistas sabemos lo que significa construir… pic.twitter.com/serGtD87wU — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 23, 2026

Aunque el legado del sonorense fue calificado por “Alito” como una exigencia de "congruencia y valor para defender a México", la figura del actual líder nacional del tricolor contrasta con el discurso de justicia de Colosio.

Luis Donaldo Colosio fue un priista que entendió el tamaño del momento que vivía México.



Fue valiente para hablar de justicia, para reconocer lo que dolía y para comprometerse a cambiarlo. Creía en un PRI cercano a la gente, que escuchara y que asumiera su responsabilidad… pic.twitter.com/nCgvupvKyQ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 23, 2026

Moreno, exgobernador de Campeche, ha sido el foco central de investigaciones por parte de la fiscalía de su estado natal, debido a la sospechosa acumulación de una fortuna, que incluye mansiones de casi mil metros cuadrados, obras de arte y terrenos de lujo.

Moreno ha logrado, hasta ahora, eludir el desafuero y la acción penal mediante pifias procesales de sus acusadores y una densa defensa en los tribunales.

La utilización de la memoria de Colosio por parte de la actual dirigencia, no ha estado exenta de sus críticas. Apenas en noviembre de 2025, "Alito" arremetió contra el gobierno de Morena, acusándolo de revivir el caso Colosio como una “caja china” o distractor mediático para ocultar el “cochinero” del país.

En aquel momento, la detención -por segunda vez- de Jorge Antonio Sánchez, un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) vinculado al magnicidio, fue calificada por el priista como una maniobra de una “narcodictadura” que usaba de forma “miserable” la memoria de un “priista excepcional”. Sin embargo, ahora Moreno reclama ese mismo legado para presentarse como una “oposición firme” que asume "el compromiso de luchar por México”.

En el @PRI_Nacional rendimos guardia de honor en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta.



Recordarlo es asumir el compromiso de luchar por el México que él soñó. Un país con justicia, con oportunidades y con un gobierno que escuche y responda a su gente.



Colosio habló de un… pic.twitter.com/ZgPhGZTctE — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 23, 2026

El caso Colosio sigue dando vueltas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Recientemente, el Pleno aceptó resolver en definitiva el amparo de Mario Aburto Martínez, quien busca reducir su condena de 45 años, que le fue impuesta por el homicidio del excandidato presidencial del PRI.

El argumento de la defensa, que ha llegado hasta la máxima instancia, sostiene que Aburto debió ser juzgado bajo el Código Penal de Baja California -que establecía una pena máxima de 30 años- y no bajo el Federal, dado que Colosio no ostentaba un cargo público federal al momento de su muerte.

Esta resolución podría haber puesto a Aburto en libertad desde 2024, pero la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido el expediente en un limbo jurídico.

El recuerdo de aquel discurso del 6 de marzo de 1994, donde Colosio habló de un México con “hambre y sed de justicia”, se ha convertido en un eslogan reproducido cada 23 de marzo, a conveniencia política.

Así, entre coronas de flores y publicaciones en redes sociales, el PRI intenta reapropiarse de un símbolo que su propia crisis interna ha erosionado. Mientras Moreno Cárdenas insiste en que su partido “sabe gobernar”, las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y el uso político del expediente judicial sugieren que la justicia que Colosio reclamó frente al Monumento a la Revolución sigue siendo, 32 años después, una tema pendiente y nada más que un eco anual.