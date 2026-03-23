Acuerdan fortalecer impartición de justicia con perspectiva de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial de la Federación (PJF) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de las Mujeres para fortalecer la impartición de justicia con enfoque de perspectiva de género y derechos humanos.

Durante el evento estuvieron presentes los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas; del Tribunal Electoral del PJF (TEPJF), Gilberto Bátiz, y de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández.

Asimismo, asistieron las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra y Lenia Batres Guadarrama.

Esquivel Mossa destacó que en México hay avances sustanciales en materia de igualdad de género. Sin embargo, reconoció que los niveles de impunidad son altos, lo que implica un desafío para quienes son responsables de impartir justicia.

“A principios de marzo de 2026 la violencia contra la mujer en México continúa en niveles críticos caracterizados por una alta incidencia en feminicidios y persiste la crisis de inseguridad; también la brecha salarial de género persiste en mujeres ganando entre 14% y hasta 40% menos que los hombres en promedio.

“Sin desconocer los avances sustanciales que tenemos pues los desafíos aún existen, por ello es de celebrar la firma de este Convenio Marco, muestra la voluntad de nuestras instituciones la voluntad del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sumar esfuerzos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva, eliminar la violencia y discriminación contra la mujer, así como garantizar el pleno acceso a la justicia”, indicó.

La Secretaría de las @mujeresgobmx y la @SCJN trabajaremos de manera conjunta a favor de las MUJERES; firmamos un convenio histórico para fortalecer la justicia con perspectiva de género:



??? Mecanismos de canalización y atención efectiva para mujeres en situación de violencia.… pic.twitter.com/AhwBVp9tUK — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) March 24, 2026

Batres Guadarrama afirmó que con el convenio se establecerán mecanismos para aterrizar políticas, programas, reglas internas y procesos de toma de decisiones para impulsar la renovación del sistema de justicia con perspectiva de género.

Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, destacó que el derecho a una vida libre de violencia requiere de la coordinación y colaboración de todas las instituciones.

“Este convenio formaliza una ruta de colaboración entre las instituciones que comparten la responsabilidad común de fortalecer la administración de justicia mediante la transversalización de la perspectiva de género con el enfoque de derechos humanos e interseccionalidad”, dijo.