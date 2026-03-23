Chubascos y lluvias en más de la mitad del país este martes; alertan por descargas eléctricas

Probabilidad de chubascos este martes en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En al menos 18 entidades del país se prevén desde lluvias aisladas hasta chubascos y precipitaciones puntuales fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su previsión para el martes 24 de marzo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó por el probable incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como por posibles deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, Puebla y Veracruz.

Ademas, intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, y lluvias aisladas en Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, chubascos en Tabasco y Chiapas, y lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo.

Finalmente, un nuevo frente frío se extiende sobre la frontera norte de México, originando viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que durante la noche, dicho frente se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar a México.

Posibles descargas eléctricas

Para el martes, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán.

Por otro lado, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.

Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el martes 24 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el martes 24 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (centro y este), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (noroeste), Coahuila (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 24 de marzo: