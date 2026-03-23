Consejo Técnico para elección de tres comisionados del INE quedará instalado esta semana: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes inició el registro de aspirantes que sustituirán tres comisionados del Instituto Nacional Electoral (INE) y esta semana también se elegirá a al Consejo Técnico para la selección de los candidatos para ocupar los cargos electorales, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

En entrevista en San Lázaro, el diputado morenista detalló que el Consejo Técnico será propuesto por la Jucopo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Hoy hablé con los coordinadores para que si tienen alguna propuesta sobre los integrantes de este Consejo Técnico me lo hagan llegar y votarla de manera conjunta en la Junta de Coordinación Política los próximos días.

“Según la ley la constitución y la ley la Comisión Nacional de Derechos Humanos propone a dos y nosotros tres. Ya hicimos una comunicación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos envíen sus perfiles y nosotros nos reunimos esa semana para nombrar los tres que restan para que tengan los cinco, en el transcurso de la semana”, detalló.

Ricardo Monreal también informó que hasta el momento se han registrado 20 aspirantes que buscan remplazar a los tres consejeros: Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.

De acuerdo a la convocatoria, la evaluación de los aspirantes será del 30 de marzo al 17 de abril y para el 20 de abril el Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Jucopo de la Cámara de Diputados.

El 22 de abril se remite a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las propuestas de las personas aspirantes por parte de la Jucopo y se prevé que ese mismo día se realice la votación en el Pleno.