Desapariciones anunciadas Coahuila: Autoridades invisibilizan casos previos a feminicidios

SALTILLO (Proceso).– En el estado de Coahuila el delito de desaparición de mujeres que posteriormente fueron encontradas sin vida, es invisibilizado. Los procesos judiciales enmarcan el ocultamiento de cadáver y el feminicidio.

Desde el 1 de enero del 2020 al 3 de marzo del 2026, en el estado de Coahuila se tiene el reporte de 413 mujeres desaparecidas contra 944 hombres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas (RNPDNO).

En informes institucionales se revela que de 74 mujeres localizadas tras un reporte de desaparición, nueve fueron encontradas sin vida.

Este es el caso de Evangelina Alcalá Valero, quien fue desaparecida por su expareja Josafat “N” en 2017 y en 2018 localizaron su cuerpo semienterrado en el Ejido Puebla, al sur de la ciudad de Saltillo.

Evangelina había sido objeto de violencias previas por parte de Josafat, ya que cuando terminó la relación él la siguió acosando.

Manifestación de familiares de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en Coahuila. Crédito: Camelia Muñoz.

Violencia institucional

Aunque Josafat fue sentenciado por feminicidio, luego de un proceso que duró más de dos años tras ser detenido en Estados Unidos, cuando intentaba ingresar a California por el puente internacional de Tijuana, a donde huyó tras los hechos. Las autoridades no reconocen la desaparición de Eva.

María Guadalupe Alcalá Valero, hermana de Evangelina, señaló que ignoran por qué el delito no se configuró también como desaparición.

“Debería también de ser castigado (el delito de desaparición), pero de eso no dijeron nada. Sólo el ocultamiento del cadáver y el feminicidio, Cuenta el responsable con una sentencia de 50 años y creo que está una apelación”, sostiene María Guadalupe.

Este no es el único caso en Coahuila donde las autoridades no reconocen la desaparición.

Rocío Guadalupe Almanza Lara es madre de Evelyn Aidé Mendoza Almanza, quien contaba con 16 años cuando fue asesinada. Su agresor siguió un proceso por violación y feminicidio, pero no por la desaparición de la adolescente. Las autoridades le dijeron a Rocío que la menor se subió por propia voluntad a la motocicleta del sujeto sentenciado a 60 años y por eso no se consideró la desaparición, pese a que estuvo seis días sin ser localizada.

En el caso de mi hija dicen que no (cabe el delito de desaparición), porque en las pruebas que se exhibieron ante el juez y en las pruebas que se mostraron a las cámaras, ella se sube por su propia cuenta a la moto, se va con el asesino -señala la madre.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, estos señalamientos hacia la Fiscalía General del Estado de Coahuila y del Poder Judicial podrían considerarse violencia institucional, al considerarse así “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

La madre de Evelyn Aidé, Rocío Almanza, durante una manifestación contra la desaparición de mujeres. Crédito: Camelia Muñoz.

Desapariciones previas, una constante

Una documentación para este trabajo, basada en publicaciones periodísticas, apunta a que hay por lo menos 14 casos donde las mujeres fueron desaparecidas y luego encontradas sin vida. Los cuerpos fueron mutilados, calcinados, dejados en bolsas de basura o abandonados en parajes donde trataron de enterrarlos o quemarlos, todos indicios de que se trata de feminicidios.

Uno de los casos más recordados es el de Alondra Gallegos, desaparecida el 21 de septiembre de 2020 en la Colonia Lamadrid, a donde acudió para hacer labores de limpieza. La localización, cuatro días después, de su cuerpo en una bolsa en un cuarto de renta detonó fuertes protestas, porque presuntamente las autoridades habían estado en el lugar donde permanecieron sus restos.

Claudia Elia también fue reportada como desaparecida en octubre de 2020 también en Saltillo y su cuerpo se localizó dentro de un bote de basura en un predio baldío cercano a su domicilio.

En Matamoros se localizaron los cuerpos de Ilse Ivonne Llanas, de 16 años, y de Karla Teresa Padilla, de 31 años, en hechos diferentes. Ambas tenían reporte de desaparición del 30 de mayo y 8 de junio del 2020, respectivamente. Sus cuerpos fueron mutilados.

Susana fue reportada desaparecida en diciembre de 2022 en Torreón y su cuerpo fue localizado en una bolsa de plástico en una vivienda de la colonia Villas del Sol. En el caso de Maru en marzo del 2023 fue localizada en un paraje de la carretera Saltillo-Torreón, días después de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares.

Municipios con mayor número de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Coahuila.

Tal y como lo evidencia la documentación hemerográfica, Saltillo es el municipio donde más se reportan desapariciones de mujeres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas de enero de 2020 a marzo de 2026 hay 185 casos; luego le siguen Piedras Negras con 49 y Torreón con 52. Posteriormente, Ciudad Acuña con 18, Sabinas con 11, Monclova con 14, Ramos Arizpe 29, Nava 10.

En ese sentido María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), señaló la importancia de que se considere el factor de la desaparición, porque para ella hay un fuerte vínculo en la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes con los feminicidios.

“Desde que se han estado haciendo el protocolo homologado sobre desaparición y el protocolo Alba era considerar las primeras horas de actuación para encontrarlas con vida”, apuntó.

A nivel nacional, de 2020 a lo que va de 2026 hubo 21 mil 708 personas localizadas sin vida, de las cuales 14.2% son mujeres, según datos del RNPDNO.

Las jóvenes, con el mayor riesgo

Por edades, la mayor parte de las mujeres desaparecidas en dicho periodo de tiempo el grupo etario de 15 a 19 años es el que más desapariciones acumula con 61 casos; después le sigue el de 10 a 14 años, con 56 casos; luego de 20 a 24 años, con 48 y de 25 a 29 años, con 47 casos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas.

Personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Coahuila por rango de edad.

El caso más reciente es el de la pequeña Silvia, de 13 años, que fue reportada como desaparecida a finales de octubre del 2025 y su cuerpo fue hallado el 16 de noviembre en el ejido Buñuelos. Ella presentaba una herida de bala en la cabeza y el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

También está el caso de Jimena, de 17 años, también fue reportada en Torreón tras acudir a una cita y su cuerpo se localizó en el municipio de Matamoros enterrado en el patio de una vivienda. También fue detenido el sospechoso.

De acuerdo con el informe La Infancia Cuenta en México 2022 Niñez y Desapariciones, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), cada día en México desaparecen 14 niñas, niños y adolescentes.

Este trabajo fue realizado bajo la coordinación y propuesta de la Comisión de Investigación de la Red Nacional de Periodistas (RNP)