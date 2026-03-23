En la última semana bajó casi 70% el número de vacunas aplicadas contra sarampión, según datos de SSA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos siete días, el sector salud del gobierno mexicano bajó casi 70% la cantidad de vacunas contra el sarampión que aplicó en las últimas tres semanas consecutivas en el país, mientras que los casos confirmados siguen en aumento.

De acuerdo con el más reciente Informe diario del brote de sarampión de la Dirección General de Epidemiología, hasta el 20 de marzo se habían confirmado 14 mil 36 casos acumulados y 35 defunciones.

En tanto, Jalisco ya desplazó a Chihuahua, donde surgió el brote, y se colocó en el primer lugar en número de casos, con cinco mil 103 casos.

Este lunes 23, la Secretaría de Salud federal (SSA) informó en un comunicado que, del 1 de enero del 2025 al 20 de marzo de 2026, se han aplicado 31 millones 190 mil 765 vacunas contra el virus en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población.

Hace una semana, el lunes 16, la dependencia dijo que, hasta ese día se habían aplicado 30 millones 128 mil 312 dosis, lo que significa que, en esa última semana se aplicaron un millón 62 mil 453 vacunas; es decir, 69% menos que el más reciente registro.

Esta última cifra contrasta también con los tres millones 332 mil 206 aplicados entre el 16 y el 9 de marzo; en éste día, la SSA reportó 26 millones 796 mil 106 en total.

La cifra también marca menos de mitad de los 3.4 millones aplicados del 21 al 27 de febrero, según el reporte del 3 de marzo; y a los 3.3 millones del 14 al 20 de febrero, de acuerdo con las propias cifras de la dependencia dirigida por David Kershenobich.

De hecho, el 3 de marzo, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes presumió en la conferencia matutina presidencial que en esas últimas tres semanas, desde que se reforzó la estrategia de vacunación contra el sarampión, se habían aplicado poco más de nueve millones de dosis, lo que equivale a la misma cantidad que se aplicaba en dos años, pero sin brote del virus.

“Se puede decir fácil, pero es una hazaña que estamos realizando juntos como gobierno, pero de la cual dependemos en toda la voluntad y en toda esta disponibilidad, que la población ha tenido para ir a vacunarse”, dijo.

Durango, Puebla, Quintana Roo y Sonora, prioridad

En reiteradas ocasiones, tanto el secretario Kershenobich como el subsecretario Clark han insistido en que la mejor forma de combatir el brote es con la vacunación.

Sin embargo, este lunes en su comunicado, las autoridades no explicaron la causa del descenso de casi 70% en la cantidad de dosis aplicadas en la última semana.

Lo único que hicieron fue reiterar la invitación a la población a vacunarse contra el virus. Y recordó que las niñas y niños de seis meses a 12 años continúan como el grupo prioritario para la vacunación, debido a que requiere mayor protección para evitar contagios y cortar las cadenas de transmisión.

“Se hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas correspondientes”, dijo.

También recordó que el otro grupo prioritario es el de las personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no completaron su segunda dosis, y que residen en: Durango, Puebla, Quintana Roo y Sonora

Por último, recordó que, para ubicar el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la siguiente liga de internet dondemevacuno.salud.gob.mx.