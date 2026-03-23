Juan Ramón de la Fuente refrenda que México seguirá dando “toda la ayuda humanitaria posible” a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En línea con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no ofender al gobierno estadunidense de Donald Trump, el canciller Juan Ramón de la Fuente refrendó que México seguirá dando “toda la ayuda humanitaria posible al pueblo de Cuba” y a la vez seguirán manteniendo un “diálogo muy constructivo, muy fluido, con el gobierno de Estados Unidos”.

A diferencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien aprovechó el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para exhortar a que “alguien se entrometa y viole la integridad territorial de cada país” –una referencia evidente a la política injerencista de Trump, aunque no la mencionó--, el gobierno de Sheinbaum no ha criticado las intervenciones recientes de Washington contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y contra Cuba.

Preguntado hoy sobre la postura de México ante el endurecimiento del bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba, que prácticamente ya no recibe petróleo del exterior, De La Fuente recalcó que el gobierno mexicano llamará a “volver a la diplomacia y encontrar en el diálogo la solución, la única solución, realmente posible, de las controversias, que es la solución pacífica”.

Bajo la presión del gobierno de Estados Unidos, la administración de Claudia Sheinbaum dejó de enviar petróleo a la isla; en cambio, la mandataria mandó bienes de primera necesidad y ofreció la intermediación de México para resolver los diferendos entre sus dos vecinos. Esta propuesta fue ignorada por Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes dejaron clara su intención de provocar un cambio de régimen en Cuba.

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