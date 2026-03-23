“No al bloqueo”: Sheinbaum afirma que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que México siempre apostará a la libre autodeterminación de Cuba a elegir su gobierno; también, afirmó que su administración sigue enviando ayuda humanitaria que deberá tener como destino el pueblo cubano.

“Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria” e indicó que estas embarcaciones tienen un traslado que dirá tres días “porque son barcos pequeñitos”.

Reprochó que pudiera darse un escenario donde un país esté sobre otro, es decir en desventaja como sería frente a Estados Unidos. También llamó a “no la invasión, no la violencia”, sino a respetar “su derecho a definir su propio gobierno”, aunque sólo haya un partido desde hace 67 años.

“Es público que ellos (Estados Unidos y Cuba) tienen conversaciones, pero todo se debe resolver en un contexto de diálogo.

Reiteró la postura de su administración de “No al bloqueo” y que el país lleva “64 años de estar en contra del bloqueo” y agregó “estamos en contra de que se evite que llegue combustible por sanciones a países”.