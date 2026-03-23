Países que mexicanos pueden visitar sin visa en 2026: lista actualizada y requisitos de viaje

Las autoridades recomiendan consultar información oficial antes de realizar un viaje internacional.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El pasaporte mexicano permite a sus titulares ingresar a múltiples países sin necesidad de tramitar una visa previa para estancias de corta duración durante 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia federal mantiene actualizada la información migratoria a través de la plataforma Guía del Viajero, donde detalla los requisitos de ingreso para ciudadanos mexicanos en cada destino.

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La SRE establece que la autorización de entrada sin visa se aplica principalmente a viajes con fines turísticos, de negocios o tránsito, y que la duración de la estancia depende de la legislación migratoria de cada país.

Las autoridades mexicanas indican que los requisitos pueden modificarse en cualquier momento por decisiones de los gobiernos extranjeros, por lo que recomiendan verificar la información antes de viajar.

Países de América permiten el ingreso de mexicanos sin visa para estancias cortas

En el continente americano, diversos países permiten la entrada de ciudadanos mexicanos únicamente con pasaporte vigente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe autorizan estancias temporales sin visa previa.

Entre los países de la región que permiten el ingreso sin visa se encuentran:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Belice

Jamaica

Barbados

La duración de estancia permitida en estos destinos suele oscilar entre 30 y 180 días, dependiendo de las normas migratorias locales.

Europa mantiene acceso sin visa para turistas mexicanos en viajes de corta duración

Los ciudadanos mexicanos pueden ingresar sin visa a varios países europeos para estancias temporales, generalmente por un periodo máximo de 90 días dentro de un plazo de 180 días.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señala que este esquema aplica a viajes turísticos o de negocios y que los viajeros deben cumplir con requisitos establecidos por las autoridades migratorias del país de destino.

Entre los países europeos que permiten el ingreso sin visa a mexicanos se encuentran:

España

Francia

Alemania

Italia

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Suecia

Noruega

Suiza

Irlanda

Reino Unido

Grecia

Croacia

Las autoridades migratorias pueden solicitar documentación adicional al momento del ingreso, como comprobante de hospedaje o boleto de salida.

Países de Asia y Medio Oriente permiten la entrada sin visa o con facilidades migratorias

En Asia y Medio Oriente, diversos países permiten el ingreso de ciudadanos mexicanos sin visa previa o mediante mecanismos migratorios simplificados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indica que estos esquemas incluyen la exención de visa, la visa a la llegada o la autorización electrónica de viaje.

Entre los países que permiten el ingreso sin visa previa se encuentran:

Japón

Corea del Sur

Filipinas

Malasia

Indonesia

Singapur

Israel

Emiratos Árabes Unidos

Qatar

Georgia

Kazajistán

Uzbekistán

La duración de la estancia permitida depende de la legislación migratoria de cada país y puede variar entre 30 y 90 días.

África y Oceanía también cuentan con destinos disponibles para mexicanos sin visa

En los continentes africano y oceánico, algunos países permiten la entrada de ciudadanos mexicanos sin necesidad de tramitar una visa antes del viaje.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señala que estos destinos aplican condiciones específicas de ingreso y pueden solicitar documentación adicional a los visitantes internacionales.

Entre los países que permiten el ingreso sin visa se encuentran:

Marruecos

Sudáfrica

Seychelles

Mauricio

Fiyi

Samoa

Vanuatu

Micronesia

Las autoridades migratorias de estos países pueden exigir requisitos sanitarios o de seguridad como parte del proceso de admisión.

Viajar sin visa no elimina requisitos migratorios obligatorios

La Secretaría de Relaciones Exteriores establece que la exención de visa no garantiza el ingreso automático a un país.

Los viajeros deben cumplir con requisitos establecidos por las autoridades migratorias del destino.

Entre los requisitos más comunes se encuentran:

Pasaporte vigente

Boleto de salida del país

Comprobante de hospedaje

Recursos económicos suficientes

Motivo de viaje definido

Las autoridades migratorias pueden negar la entrada si el visitante no cumple con las condiciones establecidas.

Autoridades recomiendan verificar requisitos antes de viajar al extranjero

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda a los ciudadanos mexicanos consultar la información oficial antes de realizar un viaje internacional.

La dependencia también sugiere registrar el viaje en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, con el objetivo de facilitar la localización y asistencia consular en caso de emergencia.

El registro permite a las autoridades mexicanas establecer contacto con los ciudadanos en situaciones que requieran apoyo consular.