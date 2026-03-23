Renuncia el director de la Gaceta UNAM tras error ortográfico en la portada dedicada a Jaime Sabines

Erro ortográfico en la portada de la Gaceta UNAM . Foto: UNAM y @jpbecerraacosta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista Juan Pablo Becerra-Acosta Molina informó que presentó su renuncia como director de la Gaceta UNAM, tras asumir como suyo un error ortográfico publicado en la portada de este lunes 23, dedicada al poeta Jaime Sabines por el centenario de su natalicio.

En la portada de la publicación universitaria aparece la foto del poeta chiapaneco y un sumario en el que se lee la palabra “desollan”, cuando la conjugación correcta es “desuellan”.

El error lo destacó la periodista Leticia Robles de la Rosa en su cuenta de X y lo acompañó de la corrección de la Real Academia Española (RAE).

Error ortográfico.

Por la misma vía, Becerra-Acosta ofreció una explicación y anunció su renuncia:

“Originalmente la portada decía versos ‘desgarradores’. El error fue enteramente mío porque comenté en mi chat de ‘Portadas’ con los diseñadores que eran versos ‘desolladores’ más que ‘desgarradores’ y, al cambiar el sumario y escribirlo todo en mayúsculas, cometí la imperdonable pifia”.

En el mensaje, deslindó a la máxima casa de estudios del país: “No es un error atribuible a la Universidad, no es un gazapo de la UNAM, es una equivocación enteramente mía”.

Y añadió: “En consecuencia, como en el periodismo hay torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan, presenté ya mi renuncia”.

El hecho desató diversas críticas en las redes sociales. Por un lado, el reconocimiento por aceptar el error, pero que no amerita la renuncia y, por el otro, críticas por tratarse de gazapos en el órgano de difusión oficial de la máxima casa de estudios del país.

Con más de 40 años de ejercer el Periodismo en México en distintos medios de comunicación, por lo que ha recibido diversos galardones, Juan Pablo Becerra-Acosta asumió la dirección de la Gaceta UNAM el 31 de julio 2021 en sustitución de Hugo Huitrón Vera.

Hasta las 19 horas de este lunes 23, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM no se había pronunciado sobre el tema.