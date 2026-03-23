Sheinbaum afirma que Sedena entregó toda la información sobre el caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sedena sostiene que ha entregado toda la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la resolución de un juzgado en la Ciudad de México que ordena al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, y por otras instancias militares de inteligencia.

La presidenta admitió que la labor de Rosendo Gómez Piedra al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa no tuvo suficiente análisis sobre elementos y herramientas que pudieron aportar a la investigación.

Además de que ante la petición de algunos padres y madres de integrar a quienes conformaron el GIEI, el gobierno federal, dijo, no observan una clara apertura al nuevo esquema de investigación al que tendrían que apegarse para avanzar en la investigación, por lo que no se ha concretado.

En torno a los recursos legales en los que se implica a la Defensa, la mandataria federal indicó: “Sedena lo que dice y es lo que sostiene es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar, desde hace tiempo, que todo se ha entregado”.

Ese caso se refiere al caso del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el pasado 19 de febrero de 2026 el juicio de amparo 1350/2023 y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información.

El Juzgado estimó una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad. La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada.

La mandataria federal también se refirió a otro recurso legal que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de resoluciones que se han dado en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, y el Tribunal Colegiado de Apelación, con la misma sede.

“Ya hablaremos del caso Ayotzinapa, esto tiene que ver con una resolución que tiene un juez en Tamaulipas muy cuestionable, muy muy cuestionable. Es la misma resolución, pero tiene que decidir la Corte”.

Después explicó que la decisión de dicho Tribunal Colegiado es cuestionable porque “ahí se liberó a muchas personas presuntamente por haber sido torturados, pero se liberó a otros que no necesariamente habían vivido tortura y que pudieran haber tenido información. Esto se explicó de manera muy amplia en su momento con el presidente López Obrador, ese proceso está en la Corte (...) Es cierto son dos: uno que está en la Corte y el otro este amparo que en este momento no sé en qué proceso vaya”.

Este año a la Corte llegó una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que atraiga el amparo que le ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), lo cual, indicó, pondría en riesgo el avance que se ha tenido de las investigaciones.

En 2018 el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa” y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), luego de darse a conocer que se cometió tortura contra algunos detenidos.

“Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el ´Caso Ayotzinapa´, concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul; en caso de no presentarlos con las exigencias del Protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

“La citada comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y 2 las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos”, indicaba la resolución.

En diciembre del año pasado la CNDH recibió una notificación del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Tamaulipas para reiterarle el ordenamiento de la creación de la Comisión de Investigación”, por lo que acudió a la Corte para solicitar la atracción del caso.

En cuanto a la incorporación de quienes estuvieron en el GIEI, la jefa del Ejecutivo Federal declaró: “Sí, algunos de ellos lo han planteado, lo que hice fue pedirle a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México que pudieran presentarnos algunos expertos, a partir de que llegamos”.

Aunque en su momento dijo que Gómez Piedra decidió renunciar, la presidenta admitió que “en su momento solicitamos al fiscal Gertz Manero que se cambiar al fiscal del caso Ayotzinapa, entró un nuevo fiscal que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente”.

Entre los nuevos elementos está la “valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche y los días posteriores que se analizaron, pero desde la perspectiva de este nuevo fiscal no con suficiente análisis, esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones con nuevas detenciones”.

Bajo esa perspectiva su administración planteó al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que pudiera apoyar con perfiles de expertos internacionales. Por lo que reiteró que con estas nuevas líneas de investigación ha llevado a nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación

Pero lo relacionado con los integrantes del GIEI expuso:

“Ellos, como ustedes saben, tenían una visión, nosotros hemos preguntado a través de Arturo Medina si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que ese está haciendo y no está muy abiertos a ello. Entonces todavía se sigue platicando con ellos, pero lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado son expertos que recomiende Naciones Unidas para que puedan dar certeza de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas”.