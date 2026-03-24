Anfitriona de Airbnb termina en el hospital tras ataque de huÃ©spedes en Tamaulipas; hoteleros piden regulaciÃ³n

Mujer que rentaba en Airbnb es hospitalizada tras agresiÃ³n de una pareja de huÃ©spedes en Tamaulipas.. Foto: Canva (foto ilustrativa)/ X @@Furia_Tinta

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Una mujer que rentaba un departamento a travÃ©s de la plataforma Airbnb resultÃ³ hospitalizada tras ser agredida por una pareja de huÃ©spedes en la colonia Petrolera, en el municipio de Tampico, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron la noche del 18 de marzo de 2026 y continÃºan bajo investigaciÃ³n de la FiscalÃ­a General de Justicia del estado.

La vÃ­ctima, identificada como EstefanÃ­a Cristel, denunciÃ³ formalmente la agresiÃ³n y solicitÃ³ la localizaciÃ³n de los responsables, quienes huyeron del lugar tras el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con reportes de medios locales, la agresiÃ³n ocurriÃ³ alrededor de las 20:30 horas en un inmueble ubicado sobre la avenida Faja de Oro, donde la mujer administraba un departamento de renta temporal.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

La agresiÃ³n ocurriÃ³ cuando la anfitriona pidiÃ³ que abandonaran el inmueble

SegÃºn la denuncia presentada ante la FiscalÃ­a de Tamaulipas, la anfitriona intervino despuÃ©s de escuchar una discusiÃ³n entre los huÃ©spedes dentro del departamento. Ante la situaciÃ³n, les solicitÃ³ que se retiraran del lugar por motivos de seguridad.

Los presuntos agresores se negaron a abandonar el inmueble y exigieron la devoluciÃ³n del pago de la reservaciÃ³n. La mujer accediÃ³ a realizar el reembolso a travÃ©s de la plataforma, pero al intentar llamar al nÃºmero de emergencias 911 comenzÃ³ a recibir insultos y amenazas.

Posteriormente, la mujer que acompaÃ±aba al huÃ©sped presuntamente se lanzÃ³ contra la anfitriona y la golpeÃ³ con puÃ±os y rodillas, principalmente en la cabeza, mientras el hombre la sujetÃ³ para impedir que pidiera ayuda.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

El hijo de la vÃ­ctima presenciÃ³ la agresiÃ³n y sufriÃ³ una crisis nerviosa

Durante el ataque, el hijo de la anfitriona, un menor de 11 aÃ±os, presenciÃ³ los hechos, lo que le provocÃ³ una crisis nerviosa. La presencia del menor habrÃ­a motivado a los agresores a huir del lugar.

Antes de escapar, los presuntos responsables se llevaron las llaves del departamento y le arrebataron el telÃ©fono celular a la vÃ­ctima, presuntamente para evitar que obtuviera evidencia o identificara el vehÃ­culo en el que se retiraron.

La vÃ­ctima permanece en recuperaciÃ³n y utiliza silla de ruedas de forma temporal

Tras la agresiÃ³n, la mujer fue trasladada a un hospital, donde recibiÃ³ atenciÃ³n mÃ©dica por diversas lesiones.

Reportes mÃ©dicos y testimonios difundidos en medios locales seÃ±alan que presenta:

Golpes en la cabeza

Herida con sutura

Esguince cervical

Problemas de equilibrio

Debido a estas lesiones, permanece en recuperaciÃ³n y utiliza una silla de ruedas de manera temporal mientras continÃºa su rehabilitaciÃ³n.

Hoteleros piden revisar la regulaciÃ³n de Airbnb tras el caso de violencia

El incidente generÃ³ reacciones en el sector turÃ­stico local. Representantes de la AsociaciÃ³n de Hoteles del Sur de Tamaulipas solicitaron revisar la regulaciÃ³n de hospedajes en plataformas digitales, al considerar que la identificaciÃ³n de usuarios puede ser limitada en algunos casos.

De acuerdo con integrantes del sector hotelero, la falta de mecanismos obligatorios para verificar la identidad de los huÃ©spedes puede dificultar la localizaciÃ³n de responsables cuando ocurre un delito en alojamientos particulares.

La peticiÃ³n se dio despuÃ©s de que el caso se difundiera en redes sociales y medios regionales, lo que abriÃ³ el debate sobre las medidas de seguridad en servicios de hospedaje temporal.

FiscalÃ­a mantiene abierta la investigaciÃ³n y agresores siguen prÃ³fugos

La afectada solicitÃ³ formalmente a las autoridades que se proceda conforme a la ley contra los responsables y que se le brinde protecciÃ³n, ya que los implicados conocen la ubicaciÃ³n del inmueble donde ocurriÃ³ el ataque.

Hasta ahora, la FiscalÃ­a General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigaciÃ³n y no ha informado pÃºblicamente sobre la detenciÃ³n de los presuntos agresores ni sobre avances en el caso.