Así reaccionó la SEP al asesinato de dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó los hechos de violencia ocurridos en el Colegio Antón Makarenko, en Lázaro Cárdenas Michoacán, donde un estudiante asesinó a dos maestras con un arma de fuego, y refrendó su “compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia”.

En una tarjeta informativa de apenas tres párrafos difundida la noche de este martes, la dependencia que encabeza Mario Delgado Carrillo expresó sus “condolencias y solidaridad” a los familiares, amigos de las víctimas, “así como a la comunidad estudiantil y docente”.

En el texto, la SEP dijo que refrenda “el compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia. Con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional buscamos hacer de las escuelas espacios de paz”.

Por último, llamó a estudiantes, maestros y maestras, directivos, trabajadores, padres y madres de familia “a sumar esfuerzos para unidos fortalecer nuestras comunidades escolares. Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos”.

Apenas el pasado jueves 19, el titular de la SEP, Mario Delgado y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentaron los Lineamientos Generales para la Prevención y la Atención de la Violencia Escolar en la Educación Media Superior y firmaron un compromiso institucional para emitirlos, difundirlos y aplicarlos.

En el acto público, aseguró que los lineamientos buscan que las y los estudiantes se sientan “cómodos y seguros” en su escuela.

“Los lineamientos buscan contribuir a que ustedes quieran estar aquí, que se la pasen bien, que tengan amigas y amigos, que creen redes de apoyo, y que sepan que pueden acudir a ellas y ellos para compartir cómo se sienten, si alguien está ejerciendo algún tipo de violencia o, incluso, para expresar su felicidad”, comentó el expresidente nacional de Morena.