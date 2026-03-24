Consejeros del INE denuncian que desconocen el documento con propuestas al plan B enviado al Senado

Sesión en el Senado donde se aprobó el "plan B" de la reforma electoral. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta quedó evidenciada la división que impera en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), después que un grupo de siete consejeros denunció que desconoce “por completo” el “origen, contenido y las circunstancias de la entrega” de un documento con propuestas relativas al llamado “plan B”, que el árbitro electoral, presidido por Guadalupe Taddei Zavala, habría entregado al Senado.

En una carta dirigida a “la opinión pública”, el grupo de consejeros advirtió que el Consejo General del INE “no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como ‘plan B’”, por lo que la “supuesta entrega de un documento atribuido al INE” no “refleja ni representa una posición institucional”.

Hasta el momento, el INE no ha proporcionado información sobre la entrega de un documento relativo al “plan B”. Su presunta existencia se deduce de artículos de prensa según los cuales el Senado aplazó la discusión de la reforma electoral enviada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo para tomar el tiempo de analizar las observaciones del INE.

Esta versión suena poco verosímil, en un momento en el que los partidos políticos del oficialismo siguen sin ponerse de acuerdo sobre los puntos más ríspidos del texto, incluyendo la regulación sobre el número de regidurías en los ayuntamientos.

La carta tiene la firma de siete de los 11 integrantes del INE, incluyendo el grupo de seis consejeros que ha chocado en reiteradas ocasiones con Guadalupe Taddei y su grupo --identificados por su cercanía con Morena--, ya sea al calor de diferencias de fondo que surgieron durante la elección judicial, como la discusión candente sobre el uso de los “acordeones”, como en torno a la concentración de nuevas atribuciones en la presidencia del INE, fruto de una reforma aprobada de manera subrepticia por Morena.

En su cuenta de X, la consejera Dania Ravel insistió en que el Consejo General no ha “elaborado ni discutido” documento alguno sobre el “plan B”, y agregó que “tampoco se ha hecho del conocimiento del órgano colegiado la supuesta entrega de un documento de esta naturaleza como postura institucional”.