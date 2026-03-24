Dictamen del “Plan B” se discutirán hoy en Comisiones del Senado y en el Pleno el miércoles

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, informó que este día se discutiría el “Plan B” de la reforma electoral, ya que la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado citaron este día a las 13:30 horas.

Durante la madrugada, los presidentes de las Comisiones circularon el dictamen entre los miembros de las Comisiones, para que se discuta este martes y puedan llevarlo al Pleno el día de mañana.

En el nuevo dictamen, se mantiene la propuesta de cambio de consulta de revocación de mandato, así como que la presidenta pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor en la consulta, tema que es motivo de protesta de los partidos aliados.

También se mantiene el artículo 116 constitucional para que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto de egresos total del estado. Así como que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán ganar más que la presidenta de la República.

Así como la reducción del 15% real respecto al presupuesto 2026 al Senado, distribuido en cuatro ejercicios fiscales.

Cambios a la iniciativa

En la nueva propuesta hicieron el cambio sobre la paridad de género, que fue motivo de quejas por parte de la oposición. También cambia el artículo 115 constitucional para establecer que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente municipal, una sindicatura y puede haber 15 regidurías.