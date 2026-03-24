FGR busca homologar delito de feminicidio en México; la sanción será de 40 a 70 años de prisión. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal presentó una propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de feminicidio, con la cual se buscará homologar el tipo penal, las razones de género y las agravantes del delito en todos los estados y que no se provoque impunidad.

Parte de las políticas que, afirman, impulsarán es la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como planes integrales de protección para mujeres sobreviviente. La propuesta será enviada a la Cámara de Senadores entre este martes y miércoles.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que es una reforma “en la que todos estamos de acuerdo, no creo que nadie se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para sanción y reparación”. Por lo que también llamó a “erradicar el feminicidio, que ninguna muera por el hecho de ser mujer”.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, explicó que el tipo penal homologado es que quien comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género y se busca que la sanción sea de 40 a 70 años de prisión.

Se incluirán 21 agravantes para aumentar la pena en una mitad, entre las que están que: La víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o tenga alguna discapacidad. Que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante. Que se cometa por una persona servidora pública. Y que la víctima presente signos de violencias como ataques con ácido o sustancias inflamables.

También se propone una multa de mil a 2 mil UMAs; además, de nueve razones de género, entre otras está: Signos de violencia sexual; delito motivado por estereotipos o prejuicios; antecedentes de violencias contra la víctima; y contextos de asimetría de poder.

Buscan prohibir excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio. Además de que el delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles. Tampoco procederán los criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada, ni amnistía.

El culpable del delito también perderá derechos sucesorios; también perderá la tutela, curatela, guarda y custodia; además de que perderá la patria potestad. Y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.

En torno a la investigación con perspectiva de género, la línea será primero aplicar protocolos especializados; analizar antecedentes de violencia, aunque no haya denuncias previas; que sea orientada a la determinación de la verdad y reparación integral del daño; evitar estereotipos de género; actuar con debida diligencia reforzada; adoptar medidas de igualdad sustantiva.

También, toda muerte violenta debe investigarse bajo la hipótesis de feminicidio; así como la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

Godoy señaló que el MP deberá, de oficio, iniciar la investigación por el delito de feminicidio y podrá solicitar la elaboración de productos de inteligencia y aprovechar servicios periciales a su alcance.

La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales deberán contar con unidades o fiscalías especializadas que garanticen la investigación y atención continua y permanente. La FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado para la Investigación del Delito de Feminicidio.

Sobre el derecho de las víctimas será que se les ofrezca el acceso a la verdad y la justicia; la atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas. Asistencia jurídica especializada y gratuita. Seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad. Restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida. Servicios de traducción e interpretación.

La reparación integral del daño “deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional”.

En “medios de comunicación y plataformas digitales, deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad”.

El gobierno federal dijo que tiene el objetivo de implementar campañas de concientización e información para prevenir el delito de feminicidio. Así como crear grupos de apoyo técnico a las investigaciones por feminicidio e impulsar la elaboración y actualización de registros de feminicidios a nivel nacional.

Entre las políticas integrales apuntan a los Centros LIBRE; Centros de Justicia para Mujeres; Espacios de Refugio; el número 079 “Línea de Mujeres”; Alerta de Violencia de Género; abogadas de las Mujeres.

También el Secretariado Ejecutivo integrará la información relativa a la incidencia delictiva del delito de feminicidio en colaboración con fiscalías e INEGI.

Godoy Ramos admitió que no solo es un delito, sino grave violación de Derechos Humanos. La importancia de una ley general es que el feminicidio lo persiguen las fiscalías estatales y cada estado tiene categorías de razones de género distintas y esto genera impunidad en determinados casos, por lo que llamó a que “todos investiguemos igual”.

También destacó que un MP ya no podrá solo decir que la mujer se suicidó, sino que incluso lo que parece un “accidente”, se deberá investigar como feminicidios.

La presidenta Sheinbaum coincidió en que “eso va a obligar a que ningún MP diga: ‘Se suicidó, broncoaspiró, hay muchos casos todavía” y se deberá poner atención en que “muchas veces son personas cercanas y muchas veces es la propia familia que testifica que la víctima vivió violencia y no lo denunció”, por lo que también deberá haber una investigación continua del caso.