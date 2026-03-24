Guardia Nacional denunciará a “bikers” que agredieron a elemento en Playas de Rosarito

ENSENADA, BC (apro).- La Guardia Nacional (GN) denunciará formalmente la agresión que sufrió uno de sus elementos a manos de un grupo de “bikers” durante un encontronazo ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Playas de Rosarito, informó el general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Durante la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el funcionario estatal fue cuestionado si se aplicarán medidas para evitar casos como el ocurrido en el “Tijuana Stunt Ride” (TSR) 2026, que reunió a un millar de motociclistas el domingo 22.

Carrillo Rodríguez explicó que supuestamente una parte de los participantes quería ingresar por una parte no permitida del área de casetas de cobro, lo que llevó al enfrentamiento.

“Entonces eso genera que haya una llamada al 911, donde viene personal de la Guardia Nacional porque es un área federal y ahí se da una confrontación con ellos”.

“La Guardia Nacional esta mañana nos ha comentado que ya están anteponiendo una denuncia ante la Fiscalía (General del Estado de Baja California) para que se pueda llevar a cabo la investigación sobre la persona que fue la que incitó a los demás motociclistas a hacer esto”, dijo el general.

Un integrante del grupo de exhibición de acrobacias, denominado "Tijuana Stunt Ride" (TSR), agredió a un elemento de la Guardia Nacional.



Los hechos ocurrieron en la carretera escénica a Rosarito, luego de que los agentes intervenían tras el bloqueo parcial de la circulación,… pic.twitter.com/HFVnWJsgwK — Daniel Andrade Noticias (@DanielAndradeTV) March 23, 2026

Agregó que están organizando operativos para el próximo fin de semana, en el marco del periodo vacacional de Semana Santa y “poder garantizar que esto no vaya a volver a ocurrir”.

Conforme a los planes, para dicho periodo se prevé un despliegue de tres mil 500 elementos de distintas corporaciones en todo el Estado.

“Ya lo tomamos en cuenta y estamos muy en contacto con la Guardia Nacional para evitar que no vaya a suceder en otra vía de comunicación, porque no vamos a permitir que en el periodo de Semana Santa nos va a ocurrir algo como esto”, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con los videos que circularon en redes sociales, el elemento de la Guardia Nacional fue agredido por dos motociclistas a quienes intentó impedir el paso en un área de caseta; el guardia desenfundó, pero volvió a guardar el arma, al tiempo un compañero con un rifle de asalto se le sumó para enfrentar a los motociclistas, sin que escalara más la situación.