Hombre intenta cruzar a EU escondido en área del tanque de gasolina de un vehículo

El migrante mexicano fue detectado por un perro entrenado en un compartimiento secreto ubicado en el área del tanque de gasolina de un vehículo. Foto: Especial

ENSENADA, Baja California (apro).- Un hombre que intentaba cruzar hacia los Estados Unidos, escondido en un compartimiento secreto ubicado en el área del tanque de gasolina de un vehículo, fue descubierto por autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los hechos fueron dados a conocer este lunes 23 de marzo, aunque el caso ocurrió el pasado 27 de febrero del año en curso, de acuerdo a los datos oficiales compartidos por la dependencia estadounidense.

De acuerdo al informe, la detección ocurrió a las 19:30 horas de la fecha indicada, en la garita internacional de San Ysidro, puerto fronterizo entre California y Tijuana, Baja California.

Lo anterior, luego de que un perro entrenado alertó de una anomalía en una camioneta tipo GMC SUV, modelo 2005, conducida por un joven de 20 años de edad.

La unidad fue enviada al área de segunda inspección, donde finalmente los oficiales de la CBP encontraron al migrante dentro del compartimiento “no original”, ubicado cerca del tanque.

También fue reportado que el indocumentado fue trasladado para recibir tratamiento médico al Hospital Scripps Mercy en Chula Vista, California, debido a que presentaba quemaduras.

En el caso del conductor, fue arrestado por intentar introducir de contrabando al ciudadano mexicano, indicó la CBP, además de enfatizar el riesgo de la maniobra.

“Este caso pone de manifiesto las tácticas peligrosas e inhumanas empleadas por los contrabandistas que priorizan las ganancias sobre la vida humana. Gracias a la vigilancia y profesionalismo de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., esta persona fue localizada y rescatada de una situación de riesgo vital, recibiendo posteriormente la atención médica necesaria”, agregó Mariza Marín, directora del puerto de San Ysidro, mediante un comunicado oficial.

Sobre el conductor acusado, este fue ingresado al Centro Correccional Metropolitano de San Diego.