Juan Pablo Becerra-Acosta se mantiene en la dirección de la Gaceta UNAM tras error en portada

Juan Pablo Becerra-Acosta publicó una fotografía con Mauricio López, director General de Comunicación Social de la UNAM. Foto: @jpbecerraacosta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día y medio después de que anunció su renuncia al asumir un error en la portada de la Gaceta UNAM, el periodista Juan Pablo Becerra-Acosta informó que continuará como director del principal órgano de difusión de la máxima casa de estudios del país.

La noche de este martes 24, en su cuenta de X, escribió:

“El Director General de Comunicación Social de la @UNAM_MX, @MauricioLopezV, y yo, hemos platicado durante estas horas y él decidió que continúe en la Dirección de @Gaceta_UNAM, lo cual aprecio y agradezco”.

En el mismo mensaje, añadió: “Me comprometí a fortalecer todos los procesos editoriales para mantener y mejorar la calidad de nuestro órgano informativo”.

El Director General de Comunicación Social de la @UNAM_MX, @MauricioLopezV, y yo, hemos platicado durante estas horas y él decidió que continúe en la Dirección de @Gaceta_UNAM, lo cual aprecio y agradezco.



Me comprometí a fortalecer todos los procesos editoriales para mantener y… https://t.co/DI5nE1SIeg pic.twitter.com/mn80sStZTY — Juan Pablo Becerra-Acosta Molina (@jpbecerraacosta) March 25, 2026

Ayer por la mañana, Becerra-Acosta asumió como suyo un error publicado en la portada de la edición del lunes 23, dedicada al poeta Jaime Sabines por el centenario de su natalicio. En la imagen aparece la foto del poeta chiapaneco y un sumario en el que se lee la palabra “desollan”, cuando la conjugación correcta es “desuellan”. Error en portada.

El gazapo lo denunció en la red social X la periodista Leticia Robles de la Rosa. Un par de horas después, por esa misma vía, Becerra-Acosta asumió la responsabilidad y dijo que ya había presentado su renuncia a la dirección de la Gaceta UNAM.

El hecho generó cientos de comentarios de usuarios de redes sociales quienes, en su mayoría, aplaudieron el acto de reconocer el error, pero consideraron que no ameritaba la renuncia.