Montachoques: revelan cómo operan y cómo eligen a sus víctimas en México (VIDEO)

Los montachoques utilizan maniobras de frenado y revisión de datos vehiculares para provocar accidentes y exigir pagos en efectivo a conductores.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los grupos conocidos como montachoques utilizan técnicas específicas para provocar accidentes viales y exigir pagos inmediatos a los conductores, de acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y reportes sobre este tipo de delitos en zonas urbanas de México.

La práctica consiste en provocar un choque de manera intencional para responsabilizar al otro conductor y solicitar dinero por los daños. Este método se ha documentado en vialidades con alta circulación vehicular, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, según reportes periodísticos publicados en 2026.

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En una entrevista difundida en plataformas digitales, un presunto integrante de este tipo de grupos explicó que su objetivo principal es generar un impacto vehicular que permita exigir un pago inmediato, sin la intervención de aseguradoras o autoridades.

Según el testimonio, los conductores involucrados en este esquema circulan a velocidades elevadas en avenidas principales y buscan colocarse delante del vehículo seleccionado para frenar de manera repentina y provocar el choque.

El entrevistado señaló:



“Nosotros vemos al cliente, y en cuanto lo vemos procedemos a rebasar de cualquier forma. Aquí el chiste es que tú te pongas al frente del carro; una vez estando al frente, lo que haces es poner en neutral y esperar que el carro vaya solo”, de acuerdo con un video difundido en marzo de 2026.

Las ganancias por cada incidente pueden variar dependiendo de los daños reportados y la disposición de la víctima a pagar en el momento.

Uso de aplicaciones y revisión de datos para seleccionar a las víctimas

Los montachoques utilizan información pública disponible en internet para determinar si un vehículo cuenta con seguro y si su propietario puede pagar una compensación económica.

De acuerdo con los testimonios difundidos, los integrantes de estos grupos consultan bases de datos vehiculares para obtener información del automóvil y verificar su situación antes de ejecutar la maniobra.

El presunto integrante explicó que ingresan los datos del vehículo en sistemas como el Registro Público Vehicular y otras plataformas para conocer si el automóvil tiene cobertura de seguro.

El mismo testimonio señala:



“Si el carro se ve bueno, que se vea en buenas condiciones y que lo tienen cuidado, es porque la gente tiene dinero para traerlo bien”, según declaraciones difundidas en marzo de 2026.

La verificación del seguro es un factor determinante en la selección de la víctima, ya que los grupos buscan obtener pagos en efectivo sin involucrar compañías aseguradoras.

Operación en grupo y participación de varios vehículos

Las autoridades y reportes sobre este delito indican que los montachoques suelen operar en equipos conformados por varios integrantes y más de un vehículo.

En algunos casos, un automóvil provoca el choque mientras otro se mantiene cerca para apoyar en la presión hacia la víctima, lo que permite generar un entorno de intimidación durante la negociación.

Este método ha sido documentado en diversas ciudades del país y se caracteriza por la coordinación entre los conductores involucrados.

Las bandas pueden estar integradas por varias personas que intervienen durante el incidente, incluidos acompañantes que participan en la discusión posterior al choque, de acuerdo con reportes sobre seguridad vial publicados en 2025 y 2026.

Además, especialistas y autoridades han señalado que este delito se presenta principalmente en zonas urbanas y vías con alto flujo vehicular, donde es posible identificar a conductores en tránsito constante.

Cantidades exigidas tras los accidentes provocados

Los montachoques solicitan pagos que pueden variar dependiendo de las circunstancias del incidente y el tipo de vehículo involucrado.

Los montos reportados en testimonios y reportes sobre este delito oscilan entre 10 mil y 50 mil pesos por cada choque provocado.

Estas cantidades se solicitan generalmente en efectivo y en el lugar del incidente, con el objetivo de evitar la intervención de autoridades o compañías de seguros.

En algunos casos, los responsables insisten en resolver el conflicto de manera inmediata y presionan a la víctima para realizar el pago.

Los reportes indican que esta modalidad de extorsión se ha registrado en distintas entidades del país y se mantiene como una práctica recurrente en áreas metropolitanas.

Qué hacer si te enfrentas a un montachoques: recomendaciones de autoridades

Las instituciones de seguridad han emitido recomendaciones para los conductores que se enfrenten a un incidente sospechoso de este tipo, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar la intervención de las autoridades.

Entre las acciones difundidas en campañas preventivas se encuentran:

Permanecer dentro del vehículo y mantener la calma.

Colocar seguros en las puertas y evitar descender del automóvil si existe presión o intimidación.

Llamar a la aseguradora inmediatamente después del incidente.

Comunicarse al número de emergencias 911 y reportar la situación.

No entregar dinero ni aceptar acuerdos económicos en el lugar.

Registrar en video o fotografía lo ocurrido, si las condiciones lo permiten.

Compartir la ubicación con familiares o personas de confianza.

Esperar la llegada de autoridades o ajustadores antes de cualquier negociación.

Presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Especialistas y autoridades han indicado que la denuncia formal es un elemento necesario para iniciar investigaciones y detectar patrones de operación en este tipo de delitos, según recomendaciones emitidas por instituciones de seguridad y organismos ciudadanos en materia de prevención del delito.