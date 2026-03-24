Muere Jorge Kahwagi Gastine, presidente del periódico La Crónica de Hoy

Jorge Kahwagi Gastine, empresario y abogado, fue presidente del periódico La Crónica de Hoy. Foto: @LaCronicaDeHoy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A los 85 años murió el empresario Jorge Kahwagi Gastine, empresario y abogado, fue presidente del periódico La Crónica de Hoy, además de fundador de la Inmobiliaria Layla y propietario de Cosmocolor.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer las causas del fallecimiento.

Kahwagi Gastine nació el 8 de noviembre de 1943, de ascendencia libanesa. Se formó como licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado en Administración Pública por la Universidad Panamericana.

"Kahwagi Gastine tuvo siempre la virtud de dar la debida prioridad a lo que es realmente importante. Por eso siempre decía, aun en los días más difíciles, “México es más grande que sus problemas” y, ante alguna cuestión editorial difícil de dirimir, señalaba como premisa: “Primero México”, indicándonos que el bien común debía prevalecer sobre todas las cosas", anunció el diario al dar a conocer la noticia del deceso.

El empresario fue miembro constante del Patronato del CONALEP, del Sistema de Enseñanza Pública de Nivel Técnico, miembro de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

Kahwagi Gastine era padre de Jorge Kahwagi Macari, un polémico personaje que despegó en las filas del Partido Verde Ecologista de México, donde fungió como diputado federal y coordinador parlamentario en la LIX Legislatura.

Kahwagi Macari pidió licencia para participar en el programa de televisión Big Brother. Además esto combinó su carrera boxística con la política.