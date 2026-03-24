Organización denuncia “crisis de transparencia” tras derrame de hidrocarburos en Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil internacional Oceana acusó que el más reciente derrame de hidrocarburos que afecta las costas del Golfo de México “es, además de una emergencia socioambiental, una crisis de transparencia y de rendición de cuentas del gobierno federal, que vulnera el derecho de las comunidades costeras a un medio ambiente sano”.

Luego, exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a establecer mecanismos de “coordinación interinstitucional transparentes, ágiles y vinculantes”, además de adoptar las medidas estructurales necesarias para que no se repita la crisis.

En su conferencia matutina del lunes 23 de marzo, la jefa del Ejecutivo fue cuestionada por la prensa sobre el derrame de hidrocarburos, a lo que contestó:

“Hubo un derrame de un barco (privado), se están haciendo las investigaciones y le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir, ya hay delito penal en este caso. No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y playas”.

Más tarde, en un comunicado Oceana acusó que a casi 20 días del primer reporte de chapopote en las costas del sur de Veracruz y del norte de Tabasco, “la autoridad no ha podido establecer la causa del derrame ni identificar responsables, mientras la información oficial sigue siendo contradictoria e insuficiente ante la magnitud del daño señalado por las comunidades”.

Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, aseguró: “La opacidad en torno a este derrame genera impunidad. Sin claridad sobre quiénes son responsables, las causas del accidente y sus afectaciones, resulta imposible que las autoridades competentes rindan cuentas, diseñen estrategias de atención efectivas y garanticen la reparación del daño a las comunidades”.

La organización dedicada a la protección de los océanos retomó las denuncias de las comunidades de la Red del Corredor Arrecifal, en el sentido de que el derrame ha dejado un “rastro de daño ecosistémico: muerte de tortugas marinas, un manatí y diversas especies de peces; afectaciones a los 17 arrecifes de coral del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México; y la invasión de chapopote en la Laguna del Ostión, ecosistema vital para nueve comunidades”.

Luego, recordó que la evidencia científica sobre derrames previos advierte la magnitud del riesgo. Para ello, citó su reporte “Un legado de destrucción: El desastre de Deepwater Horizon 15 años después”, en el cual advierte que “los efectos de los derrames de hidrocarburos pueden persistir durante años o décadas debido a la acumulación de contaminantes en tejidos de organismos marinos y en sedimentos costeros, con consecuencias directas sobre la biodiversidad, la productividad pesquera y la seguridad alimentaria de quienes dependen del mar”.

El exhorto a Sheinbaum

Con este panorama, Oceana exhortó a la presidenta Sheinbaum Pardo, exsecretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, a “establecer mecanismos de coordinación interinstitucional transparentes, ágiles y vinculantes, y a adoptar las medidas estructurales necesarias para que el Golfo de México nunca más enfrente una crisis como esta sin responsables, sin información clara y sin justicia”.

La directora ejecutiva, Renata Terrazas añadió: “El Golfo de México y sus comunidades costeras no pueden seguir siendo tratados como una zona de sacrificio ambiental, un territorio donde los derrames de hidrocarburos suceden sin consecuencias, mientras miles de familias pesqueras e indígenas pagan con su salud, su sustento y su patrimonio cultural el costo de una riqueza que no les pertenece”.

Y cerró: “Es momento de replantear el modelo de desarrollo del Golfo de México y asegurar la no repetición de casos como este”.

De acuerdo con Oceana, el marco jurídico mexicano establece en los artículos 4°, 27 y 73 de la Constitución, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley del Sector Hidrocarburos que “es obligación del Estado a regular, monitorear, investigar y sancionar los vertimientos de hidrocarburos en aguas nacionales, y a garantizar que los responsables —públicos o privados— reparen los daños causados”.

Derrames en el Golfo de México

En su comunicado, Oceana recordó algunos derrames de hidrocarburos en el Golfo de México: