Portaaviones de EU anuncia maniobras militares con México y otros países de AL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El portaaviones estadunidense USS Nimitz (CVN 68) llevará a cabo maniobras militares con fuerzas navales de 10 países de Amérita Latina, incluido México.

Así lo detalló en un comunicado el Comando Sur de Estados Unidos, al dar a conocer el despliegue del ejercicio Mares del Sur 2026 de la Cuarta Flota de las Fuerzas Navales.

“El Nimitz y el destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con fuerzas marítimas de naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano”, detalla el Comando Sur en su comunicado.

El ejercicio Mares del Sur 2026 incluirá intercambios de expertos y brindará la oportunidad a distinguidos visitantes de naciones aliadas de observar de cerca las operaciones de los portaaviones, añade.

“Se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica”, explica el Comando Sur.

“El despliegue de Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestros países socios en el ámbito marítimo”, declaró el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos / Cuarta Flota, según el comunicado.

"Despliegues como este demuestran nuestro firme compromiso de garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un claro ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes", añadió.

"Esperamos continuar el legado de trabajo en equipo del Nimitz al colaborar y entrenar junto a nuestros socios regionales", afirmó por su parte el contralmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11.

El Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz está compuesto por el Nimitz, su buque insignia; el personal embarcado del Grupo de Ataque de Portaaviones 11; el Escuadrón de Destructores 9; el Ala Aérea Embarcada (CVW) 17; y el Gridley.