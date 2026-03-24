PRI y MC reconocen al PT por no apoyar el dictamen de "Plan B"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Los coordinadores parlamentarios del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) reconocieron a los senadores y la dirigencia del PT, por no apoyar el dictamen del “Plan B” de la reforma electoral, discutido esta tarde en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

El senador del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que el PT no apoyó el “Plan B” e incluso abrió la posibilidad de que si existe una ruptura en el bloque oficialista podría unirse en coalición.

“Yo lo he señalado y hay que decirlo con mucha puntualidad. El Partido del Trabajo ha acompañado en las últimas decisiones como bloque oficialista junto con el Partido Verde, han acompañado a Morena en todas las reformas que han votado constitucionales.

“En este momento el Partido del Trabajo en esta iniciativa ha tomado una posición firme porque lo que cuida es que no haya retrocesos en el andamiaje democrático que se construyeron durante años, durante décadas esperemos que el Partido del Trabajo se mantenga firme en lo que ha hecho, nosotros lo reconocemos y al final del camino, si se rompe el bloque oficialista, claro que nosotros podemos siempre construir acuerdos y consensos que sean en beneficio de México”, expresó.

Por su parte, el coordinador de la bancada de MC, Clemente Castañeda, también reconoció la postura de los legisladores del PT, sin embargo, descartó una alianza con el partido petista.

“Nosotros tenemos una extraordinaria comunicación con el Partido del Trabajo. Por cierto, aprovecho los micrófonos para hacer un reconocimiento público porque se han mantenido con la vertical, con muchísima dignidad hasta el día de hoy; sujetos, por supuesto, a presiones porque hoy el oficialismo irónicamente e injustamente los trata de traidores cuando están defendiendo una causa que nosotros compartimos, repito, que es la equidad en la contienda electoral.

“No me corresponde a mí hablar de alianzas electorales, es un tema que le corresponde a la dirigencia nacional, pero aprovecho para recordar, Movimiento Ciudadano ha dicho desde el 2021, y así lo adoptamos en nuestros órganos de gobierno, que iremos solos al proceso electoral del 24 y hasta ahí no ha habido ningún cambio”, detalló.