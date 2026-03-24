SAT desconoce adeudo millonario a Laureano Brizuela, "El Ángel del Rock"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Cuarta Transformación, negó tener conocimiento de un adeudo por mil 600 millones de pesos en compensación al cantante Laureano Brizuela tras ser acusado por “fraude fiscal”.

En conferencia de prensa, el administrador de Recaudación del SAT, Gari Flores Hernández, insistió en que la institución tributaria no cuenta con datos sobre el caso, pese a que se trata de un asunto que ha sido expuesto públicamente y que involucra resoluciones de organismos internacionales; aun así, abrió la puerta a una eventual revisión interna.

“La verdad, es que no tenemos en este momento información, no he leído, ni tenemos información, pero lo revisamos”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, a pesar de que reiteró desconocer el caso, el representante de la autoridad tributaria también negó que se le haya ejecutado “terrorismo fiscal” al también conocido como “El Ángel del Rock”.

“Sí, tajantemente les compartimos que en estas administraciones no existe el terrorismo fiscal, al contrario, si algo estamos enfocados y específicamente en esta administración es brindar un mucho mejor el servicio”, señaló.

Expuso que desde comenzó la Cuarta Transformación se ha generado un cambio de la cultura contributiva y se dejó atrás a “ese SAT, que en años anteriores tuvo que ser mucho más fiscalizador”.

“Hoy en día la situación es distinta y nuestros esfuerzos están mucho más focalizados en esto, en la atención y en el mejor servicio. Entonces, sí le vamos a anticipar al cantante, que eso no existe en el terrorismo fiscal, al menos en estas administraciones”, comentó.

Persecución y absolución

El pasado 15 de marzo Proceso dio a conocer que en este 2026 se cumplen 30 años de la absolución de Brizuela tras ser acusado por “fraude fiscal” por el gobierno de México.

Por la complejidad tributaria el caso escaló al plano internacional, posteriormente, se generaron, una serie de sentencias millonarias en su favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A pesar del fallo, el argentino ha denunciado la negativa del gobierno mexicano para pagarle mil 600 millones de pesos en compensación.

“Es devolver lo que ilícitamente tomaron, usando todo el poder del Estado, lo cual es un grave delito, y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Esa es la finalidad de las comisiones y de estos organismos”, dijo.

Cabe señalar que el origen del conflicto se encuentra en el manejo de sus finanzas durante su etapa de mayor actividad. Toda vez, a razón, de que Raúl Velasco junior, quien fuera su representante y cabeza de Producciones Vela, le llevó la contabilidad, pero sin declarar impuestos ni cumplir con el pago a personal involucrado en sus actividades artísticas.