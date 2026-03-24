SAT niega persecución contra organizaciones civiles... pero caen permisos a donatarias con Sheinbaum

Gari Flores, frente el micrófono, en la conferencia de prensa. Foto: SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó persecución alguna contra los organismos de la sociedad civil que son críticos con la Cuarta Transformación, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y México Evalúa.

Sin embargo, los datos consultados por Proceso identifican que desde la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo al gobierno federal se han dado menos permisos a donatarias.

Esto a la par, de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador incluso ha llamado públicamente a enviar donativos por medio de una organización a Cuba.

En conferencia de prensa, y derivado de que este fin de semana se dio a conocer la revocación a 270 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos, el administrador general de Recaudación del SAT, Gari Flores, expuso que el fisco del gobierno de la presidenta Sheinbaum “no persigue a nadie”, no ve “razones sociales, ni socios” para revocar los permisos enfocados en recibir donativos.

En su lugar, planteó que la revocación obedece a cuestiones técnicas; en sí, cuando un contribuyente no cumple con algún requisito ya “no procede”. Es decir, la autoridad fiscal sostiene que se trata de verificaciones de cumplimiento normativo.

De acuerdo con el documento publicado por el SAT en este 2026, la negativa a la autorización a organizaciones como México Evalúa es que “no reúne requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.

Horas antes de la conferencia, el fisco también desplegó una tarjeta informativa, señalando que si bien se revocaron permisos, “a todas las organizaciones” también “se les dio derecho de audiencia para revisar “la revocación”.

Disminuyen permisos a donatarias con Sheinbaum

Los datos del SAT muestran una tendencia de disminución de permisos a organizaciones que pueden recibir donativos.

De acuerdo con la base de datos del fisco consultada por Proceso, en 2025, primer año de gobierno de Sheinbaum, el organismo tributario dio un total de 10,361 autorizaciones a donatarias, lo que significó una caída de 4.97% anual.

Para 2026, se contabilizan 10,017 donatarias autorizadas, con una disminución de 3.43% anual.

Permiso a cuenta que apoya a Cuba

Sobre el permiso a la Asociación Civil Humanidad con América Latina, para recibir donativos, y cuyos recursos presuntamente serán destinados para ayudar a Cuba, Gari señaló que su área no se encarga de revisar la situación.

“Me parece, si no estoy seguro que es a la dirección jurídica del Estado”, contestó.

Cabe señalar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que se deposite a esta cuenta en apoyo al pueblo cubano.