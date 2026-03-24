Saúl Monreal porta equipo de paracaidismo para reconocer a la Marina

El senador Saúl Monreal con un paracaídas en EXPOMAR 2026. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este día en el Senado, el legislador zacatecano, Saúl Monreal, exhibió equipo de paracaidismo de la Marina, ya que ante el asombro de senadores y reporteros se puso el equipo de paracaidismo en el Patio del Federalismo del Senado de la República.

El senador se colocó un casco, unos lentes y un paracaídas que estaban exhibiendo al inaugural el evento “EXPOMAR 2026”. Ante su acción el senador reconoció el trabajo de la Marina.

“Yo felicito y reconozco a la gente, a todos, esto es un buen trabajo. Y hoy es un reconocimiento a toda la institución, por eso es que bueno que lo hacen, promoviendo estas actividades”, dijo con el paracaídas puesto.

Este martes, fue inaugurada la “EXPOMAR 2026”, una exposición que busca el acercamiento del personal naval con la población civil, con la intención de dar a conocer las funciones que realiza la Secretaría de la Marina (Semar).