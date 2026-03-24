Secretaría de Salud inicia Primera Jornada Nacional de lucha contra el chikungunya y dengue. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-?Ante la próxima temporada de lluvias, la Secretaría de Salud (SSA) inició la Primera Jornada Nacional de lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026, con el propósito de reforzar acciones preventivas desde los hogares, donde principalmente se reproduce el mosquito transmisor en depósitos domésticos de agua.

Fabián Correa, director de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), informó que, al inicio de 2026, se ha registrado una disminución en los casos de dengue en la región de las Américas, lo que refleja “avances en las acciones de prevención y control”.

Sin embargo, enfatizó que se deben reforzar acciones preventivas como mantener patios limpios, eliminar recipientes que acumulen agua y colaborar con las brigadas de salud.

También destacó la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica ante el comportamiento del chikungunya, conforme a los avisos emitidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Correa recordó que la Secretaría de Salud ha implementado acciones “innovadoras” para el control de estas enfermedades, como el proyecto “Wolbachia”, basado en la introducción de una bacteria natural en mosquitos para reducir su capacidad de transmisión de virus como chikungunya y dengue.

Explicó que Chiapas fue elegido como sede nacional por su relevancia en la lucha contra estas enfermedades, pues tiene condiciones propicias para la proliferación del mosquito transmisor y con flujo permanente de población en condiciones de movilidad.?

En esa entidad, dijo, en lo que va del año han visitado más de 113 mil viviendas, eliminado más de 150 toneladas de criaderos potenciales, tratado más de 678 mil recipientes y nebulizado más de cuatro mil hectáreas.

En San Luis Potosí, el coordinador de Dengue y Otras Arbovirosis del Cenaprece, Pedro González Santamaría, dijo que en la entidad se logró reducir en 78.2% los casos durante 2025.

Síntomas

Según el Cenaprece, en 2025 se redujo 18% el número de casos confirmados de dengue en el país, respecto a los de 2024. En tanto, los casos que necesitaron hospitalización bajaron 77.9% y las formas graves bajaron cerca de 87%, según datos de la SSA.

Esos descensos se presentaron luego de que la Región de las Américas enfrentó en 2024 una de las mayores epidemias de dengue.

Según la SSA, tanto el?chikungunya como el dengue son enfermedades virales transmitidas por el mosquito?Aedes aegypti. Sin embargo, se distinguen por algunos síntomas:

Dengue

Aparecen de 4 a 7 días tras la picadura.

Fiebre alta?y repentina.

Dolor de cabeza intenso (en la frente).

Dolor intenso detrás de los ojos?(aumenta al moverlos).

Dolor severo de huesos, músculos y articulaciones (conocido como "fiebre quebrantahuesos").

Erupción en la piel (rash) similar al sarampión.

Náuseas, vómitos y falta de apetito.

Signos de alarma (dengue grave):?Dolor abdominal intenso, sangrado de encías/nariz, vómito persistente.?

Chikungunya

Aparecen de 3 a 7 días tras la picadura?

Fiebre alta?repentina.

Dolor articular intenso y debilitante?(poliartritis), afectando manos, pies, rodillas y espalda.

Dolor muscular intenso.

Dolor de cabeza, fatiga y náuseas.

Erupción cutánea (rash).

A diferencia del dengue, el dolor articular es el síntoma dominante y puede inhabilitar para caminar o abrir objetos.?

Diferencias clave

Chikungunya:?Dolores articulares extremadamente intensos y mayor incapacidad física.

Dengue:?Mayor riesgo de hemorragias (sangrado) y dolor "detrás de los ojos".?

Las autoridades sanitarias recomiendan que, ante estos síntomas, evitar la automedicación, reposo, hidratación y acudir al centro de salud más cercano.?