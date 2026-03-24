“Seguimos con hambre y sed de justicia”: priistas a 32 años del magnicidio de Colosio en Tijuana

Priistas en la ceremonia por los 32 años del magnicidio del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana, BC. Foto: Especial

ENSENADA, B.C., (apro) .- El excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta fue recordado por militantes del PRI en un acto conmemorativo realizado en la colonia Lomas Taurinas, del municipio de Tijuana, donde destacó la puesta de una ofrenda floral a nombre de Jorge Hank Rhon y mensajes centrados en “la reforma al poder” y que continúan con “un hambre y sed de justicia”.

La ceremonia protocolaria fue realizada el lunes 23 de marzo, fecha del magnicidio perpetrado hace 32 años contra el exsecretario de Desarrollo Social durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Conforme fue documentado en su momento, pasadas las 17:00 horas del 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio recibió dos disparos tras concluir el mitin en el entonces asentamiento irregular; tras el traslado, fue declarado muerto a las 18:55 horas en el Hospital General de Tijuana.

A la ceremonia del lunes, acudieron priistas e integrantes de la Fundación Colosio, quienes realizaron una guardia de honor en la ahora llamada Plaza de la Unidad y la Esperanza en la colonia Lomas Taurinas, donde también se encuentra una estatua dedicada al conocido político tricolor.

Evelia Baeza Domínguez, presidenta del PRI Tijuana, parafraseó el conocido discurso de Luis Donaldo Colosio, leído el 5 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución y del que se desprende la popular frase: “Veo un México con hambre y con sed de justicia”.

“El día de hoy seguimos con hambre y sed de justicia, más que nunca. Aquí seguimos y seguiremos hasta saciar esa sed de justicia que todo México necesita”, expresó.

Bernardo de Jesús Saldaña, presidente de la Fundación Colosio en Baja California, recordó que el entonces candidato presidencial hablaba “de la legitimidad” y que esta debe ganarse “ahí en la calle”.

“La legitimidad se gana ahí en la calle, en el compromiso social con la gente, resolviendo los problemas, siendo transparentes, siendo honestos y garantizando la equidad y los principios de acceso al poder”, expresó.

Saldaña enfatizó que su generación es “de la cultura del esfuerzo y no de privilegio”.

“Luis Donaldo también estaba convencido de la reforma del poder: el poder tiene que emerger de abajo. Nosotros aquí estamos presentes únicamente para recordar el compromiso de estar en las colonias populares”, agregó Bernardo de Jesús Saldaña.

Dolores Ortiz, militante y excandidata a la presidencia municipal de Tecate en los comicios pasados, recordó que Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas dio “una visión muy clara de lo que era el país, su democracia y su participación a nivel internacional”.

“Uno de los grandes legados que tenía Colosio era que hubiera estabilidad en el país y que hubiera más democracia, lo cual sigue latente y seguimos peleando en ese sentido en nuestro Partido Revolucionario Institucional”, subrayó.