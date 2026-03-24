Sheinbaum promete transparentar publicidad para medios, incluyendo los "alternativos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de que el fin de semana se realizó el "Segundo encuentro continental de medios y periodistas independientes y alternativos", la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que se hará pública la asignación de publicidad oficial.

La mandataria adelantó que su gobierno buscará modificar la ley para fortalecer a los medios "alternativos e independientes".

“Si hay que incorporarlas en una ley, pues hay que incorporarlas”, dijo.

Sheinbaum resaltó la importancia de que existan estos medios, pues aseguró que representan un contrapeso necesario frente a los medios comerciales. Y apuntó que estos informadores surgieron por la "necesidad" de comunicar, luego de que los "medios tradicionales" estuvieron cooptados por el gobierno.

La presidenta presumió que estos comunicadores y "medios alternativos" a veces tienen mayor alcance o un mayor número de seguidores, que los medios tradicionales.

“Nadie lee a los comentócratas. Cada vez tienen menos impacto. A los comentócratas los leen 10 mil personas, pero a los medios alternativos los ven 500 mil personas”, aseveró.

Finalmente prometió revisar los mecanismos de distribución de recursos públicos para comunicación social.

Este posicionamiento llega en medio del contexto de la publicación del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que reveló peligros para el ejercicio periodístico:

"Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó contraria a acciones de censura, su gestión ha reforzado controles sobre el acceso de los medios a la información pública y hacia el sector de las telecomunicaciones”.

El año pasado la organización Artículo 19 reveló que en el periodo 2019 a 2023, 921 medios de comunicación recibieron publicidad oficial. Diez de ellos concentraron 48.57% de los recursos, mientras que 911 medios restantes se repartieron 51.43%; Televisa, La Jornada y TV Azteca son nuevamente los medios que concentran la mayor parte de la publicidad oficial.

Televisa recibió 10.43% del total, La Jornada 9% y TV Azteca 8.71%; juntos esos tres medios acumularon cuatro mil 79 millones de pesos, lo que representa 28.13% del presupuesto total destinado a publicidad oficial.