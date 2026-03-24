Sheinbaum rechaza indultar a Mario Aburto por el asesinato de Colosio: "Es un asunto de Estado"

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta pidiera indultar a Mario Aburto, por el magnicidio ocurrido en 1994, la presidenta Claudia Sheinbaum negó la petición.

“Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre, este joven vivió una tragedia con la muerte de su padre y luego el fallecimiento de su madre. Son niños que vivieron una situación muy frágil”, mencionó.

El senador de Movimiento Ciudadano solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar el indulto al responsable confeso del asesinato de su padre, ocurrido el 23 de marzo en Tijuana.

La propuesta planteada según el legislador, busca dar un cierre definitivo a uno de los casos más emblemáticos de la historia política de México.

Colosio Riojas explicó que su solicitud no tiene como objetivo reabrir el caso ni generar una nueva polémica, sino evitar que el magnicidio continúe siendo utilizado con fines políticos.

“Ha sido un caso muy manoseado”, señaló en entrevista en el programa Café Milenio.

El legislador planteó que la presidenta podría ejercer esta atribución de manera excepcional en el caso.