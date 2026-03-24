Sheinbaum reprocha a gasolineros por precios del diésel: "tampoco aprovechen la situación mundial"

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 24 de marzo de 2026. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reproche público a gasolineros por los precios del diésel. “No tendría por qué costar 29.50 pesos”.

Por esa razón anunció que esta semana se reunirá la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, con los gasolineros.

“Lo vi este fin de semana que anduve, que ando en territorio y luego luego le hablé al secretario de Hacienda, a la secretaria de Energía y les dije ‘citen a los gasolineros porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel y además tiene sus impactos en la economía mexicana”.

Insistió en que, “aunque importen diésel, ellos tienen incentivos de IEPS. Entonces no tiene por qué estar costando eso el diésel”.

No es un control de precios, aseguró, pero tampoco puede ser que “aprovechen la situación mundial para subirle al precio".

Indicó que Profeco también deberá intervenir en este tipo de alza de predios.