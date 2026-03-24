Sheinbaum revela que Felipe Calderón es asesor de la española Díaz Ayuso

CIUDAD DE MÉXICO (Europa Press).-Respecto a las críticas de la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que mezcló la violencia en el país y las demandas de petición de perdón por la Conquista, la presidenta Claudia Sheinbaum culpó de estos comentarios a su visión. que es "de imperio" y reveló que está asesorada por el expresidente Felipe Calderón.

"Ella es ideológica, su asunto es ideológico contra nosotros. Están aliados con Felipe Calderón y con la derecha mexicana allá. ¿Qué esperan que digan? ¿Qué nieguen la historia? Bueno, ya está el Rey de España lo ha reconocido, que hubo abusos durante ese periodo", respondió tras ser preguntada por las últimas críticas de Ayuso.

Así aseguró que frente a la posición del rey Felipe, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dé el paso de reconocer los abusos durante la Conquista española. "¿Cómo lo va a reconocer? Pues, al revés, su visión es de imperio igual que la de Felipe Calderón", ha argumentado.

Ayuso viene defendiendo que España debe estar "profundamente orgullosa" de su legado en México, insistiendo en que llevó "una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie".

En un mensaje que ha vuelto a generar polémica volvió a cargar contra las autoridades mexicanas por su demanda de perdón por la Conquista. "La seguridad en México está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España", afirmó la dirigente madrileña, haciéndose eco de una entrevista en TVE con el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, defensor de la tesis de que España no debe pedir perdón por la Conquista.