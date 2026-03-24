Sheinbaum se reunirá en abril con la presidenta de Petrobras; explorarán alianza con Pemex

MADRID (EUROPA PRESS) -La presidentaClaudia Sheinbaum se reunirá en abril con la presidenta de la petrolera estatal brasileña Petrobras, Magda Chambriard, para discutir una posible alianza con Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Viene la presidenta de Petrobras ahora en abril a ver al director de Pemex [Víctor Rodríguez Padilla] y a la secretaria de Energía [Luz Elena González Escobar]. La voy a recibir también para ver exactamente cuál es la propuesta que tienen", afirmó durante su comparecencia de prensa.

La mandataria confirmó que su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le propuso en una llamada telefónica la asociación de ambas empresas para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.

En este sentido, Lula ya escribió el pasado 9 de marzo en su cuenta de 'X' que había hablado con Sheinbaum para tratar el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países, en especial en lo referido al área de la energía.

Sheinbaum destacó el interés de México por la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, área industrial dominada por Brasil. Así, aspira a sellar alianzas con investigadores y compeñías para crear una industria energética y de combustibles alternativos en suelo mexicano.