Sheinbaum valora gesto del Rey pero reclama avanzar: "Es importante lo que significa el perdón"

MADRID (EUROPA PRESS) -La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que resulta "un avance" el paso dado por el rey Felipe para reconocer los abusos de la Conquista, si bien aseguró que hay que "seguir adelante" en esta línea y señalar la importancia que tendría unas disculpas oficiales.

"Aunque uno hubiera querido más, es un avance", dijo.

Al ser preguntada si México espera un paso más y que el monarca pida disculpas por los excesos de la Conquista, afirmó que "es importante lo que significa el perdón", aunque en todo caso subrayó que a Felipe VI "se le vino la derecha" por su reconocimiento de que se habían producido abusos en el periodo de la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos.

Sheinbaum reivindicó la petición que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 en una carta al rey Felipe pidiendo que se disculpara, asegurando que sin esta iniciativa abierta "en toda su amplitud", el asunto "seguiría escondido debajo de la alfombra".

"Hay que decir, hubo abusos y eso no está bien. Como se ha dicho, claro que tenemos que seguir avanzando en esa visión, porque es la dignidad del pueblo de México, es nuestra historia", recalcó.

La dirigente izquierdista defendió las "muchas relaciones" que mantiene México con el pueblo español y recordó que el país fue solidario con la República Española, "como ningún pueblo", insistiendo en que abrió las puertas a "niños huérfanos, o cuyos madres y padres eran perseguidos por (la dictadura) de Franco y deciden enviar a sus hijos".

Aunque señaló que México es "distinto a partir de la llegada de los españoles", denunció que durante años se haya extendido la visión, a su juicio, de que las poblaciones nativas eran "barbáricas" y "se dedicaban a la antropofagia y los sacrificios".