ASF anuncia "reestructuración profunda"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, anunció hoy que implementará una "reestructuración profunda" en el ente fiscalizador, que incluirá "ajustes en la estructura interna, reducción de cargos burocráticos y una reorganización operativa".

Colaborador cercano del extitular de la ASF, David Colmenares Páramo, cuya gestión al frente de la ASF estuvo marcada por acusaciones de negociar auditorías "a modo" con actores políticos, Hernández prometió una "reestructuración salarial" con una reducción de los sueldos a los mandos medios y superiores.

El hombre, cuyo nombramiento fue aprobado por diputados de todos los partidos políticos a casi unanimidad, también adelantó la creación de una Unidad de Atención Ciudadana, y la transición de "auditorías especiales" a "auditorías especializadas".