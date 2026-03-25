Chubascos, lluvias y vientos fuertes azotarán el jueves a los siguientes estados

Se prevén lluvias en al menos 18 estados. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En más de la mitad del país se prevén este jueves desde lluvias aisladas hasta chubascos con precipitaciones puntuales fuertes, destacó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó además rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora para este 26 de marzo.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, además de una vaguada en altura sobre el golfo de México y el interior del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán las condiciones para lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca; chubascos en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Yucatán.

Así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, una línea seca sobre el noreste del país, originará rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Un segundo canal de baja presión sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla; y lluvias aisladas en Nayarit, Estado de México y Morelos.

Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de México mantendrá cielo despejado y sin lluvias sobre el noroeste y norte de la República Mexicana.

Vientos fuertes

Para el jueves, canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, en combinación con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones.

Asimismo, prevalecerá la línea seca sobre el norte del territorio nacional, generando vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de México mantendrá cielo despejado y sin lluvia, así como ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste del país.

Valle de México

Por la mañana cielo despejado, presencia de bruma y ambiente fresco. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvias en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 26 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Morelos, Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 26 de marzo::

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Michoacán.

Pronóstico de viento para el jueves 26 de marzo: