Crean red para impulsar la participación de jóvenes en políticas públicas sobre consumo de alcohol

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La industria alcoholera impulsa bebidas tipo cocktel mezcladas con bebidas azucaradas para captar el consumo de personas cada vez más jóvenes, alertaron integrantes de la Red Voces por el Derecho a la Salud Mx”.

En conferencia en el Gran Hotel de la Ciudad de México, añadieron que la estrategia implica la venta de sus productos a bajo precio o con promociones para promover su consumo entre los jóvenes y adolescentes.

Esa medida, sumada a que, en cientos de establecimientos comerciales, muchos cercanos a planteles escolares, no se respeta la prohibición de venta de alcohol a menores de edad, hace que los jóvenes se involucren desde temprana edad con el consumo de alcohol y padezcan los efectos de éste en su salud, aseguraron.

“El Estado tiene mucho que hacer al respecto”, dijo Noel González, integrante de la Red, cuya presentación sirvió también para llamar a los legisladores a que los acompañen en el proceso de exigir al gobierno la inclusión de los jóvenes en la elaboración de políticas públicas y cambios en las leyes para garantizar el derecho a la salud de este sector.

La iniciativa tiene un principio claro: “las juventudes no son solo población objetivo de las políticas públicas, sino actoras clave en su diseño, implementación y evaluación”, basadas en datos científicos y derechos humanos.

Karen Ávila, vocera de la red “Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud MX”, contó que una amiga suya se suicidó cuando estaba bajo los influjos del alcohol, experiencia que la llevó a participar en la red para que a otros jóvenes no les pase lo mismo.

“Cuando entré a este espacio no me imaginaba el impacto que tendría en mi vida personal y profesional. Poco a poco me ayudó a fortalecerme como vocera y a transformar causas personales en acciones colectivas como el diseño de políticas públicas en el control de tabaco y nicotina” y luego, de las bebidas alcohólicas.

El consumo de alcohol, consideró, “es una de las problemáticas que más afecta directa e indirectamente la vida de las personas jóvenes”. Luego, llamó a los jóvenes a hacer “eco en el mundo, porque hacer incidencia en la salud también es un acto revolucionario”.

Cifras y medidas urgentes

Alonso Robledo, de la red de Acción sobre Alcohol (RASA), recordó que, si bien en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, el consumo de alcohol en menores de 18 años disminuyó 14.8 por ciento, también se detectó el aumento de estas bebidas en mujeres: 75 de cada 100 las han consumido alguna vez en su vida.

Más: el consumo de alcohol es responsable de una “carga significativa de enfermedad y muerte”, afectando de manera desproporcionada a personas jóvenes, particularmente entre los 20 y 39 años, grupo en el que se concentra alrededor del 13% de las muertes atribuibles a esta sustancia.

Luego, mencionó algunas medidas urgentes para combatir los “vacíos en la normatividad”, como agregar sellos a los productos que relacionen su consumo con otras enfermedades como cáncer, cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales; así como muertes y afectaciones sociales por accidentes o violencia.

María Fernanda, de Torres, coordinadora de Participación Juvenil Servicios a la Juventud (SERAJ), explicó que esta asociación civil participa con la Red en la creación de espacios de articulación para que las personas jóvenes puedan proponer alternativas de política pública que tomen en cuenta sus saberes, experiencias y vivencias; para promover cambios reales hacia la defensa de sus derechos, en este caso su derecho a la salud.

La Red “Voces por el Derecho a la Salud Mx” es una iniciativa desarrollada por Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) en colaboración con la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) e impulsada por personas jóvenes que busca reconocer que estos problemas de salud no pueden abordarse únicamente desde lo individual, sino desde una perspectiva estructural, basada en derechos humanos y sustentada en evidencia científica.

Los ponentes destacaron que el lanzamiento de esta Red representa “un paso estratégico” para fortalecer la incidencia en políticas relacionadas con el alcohol, particularmente en un contexto donde los determinantes comerciales como la publicidad, exhibición, promoción y patrocinio, la disponibilidad y el precio, siguen favoreciendo el consumo, muchas veces con un enfoque dirigido explícitamente a poblaciones jóvenes.